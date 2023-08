„Princess Charming“ ist zurück auf RTL+! In diesem Jahr sucht Kandidatinnen bei Einzel- und Gruppendates besser kennen. Doch sie steht auch immer wieder vor der Frage: Wer darf bleiben und wer muss seine Halskette wieder abgeben und die Rückreise antreten? Wenn eine Frau unter der Sonne Thailands von vielen anderen Frauen umworben wird, kann das nur eines heißen:ist zurück auf! In diesem Jahr sucht Madleen Matthias nach ihrer Traumfrau. Woche für Woche lernt sie diebei Einzel- und Gruppendates besser kennen. Doch sie steht auch immer wieder vor der Frage: Wer darf bleiben und wer muss seine Halskette wieder abgeben und die Rückreise antreten?

Wer die Frauen sind, die um die bisher jüngste „Princess“ werben, erfahrt ihr hier. Wir stellen euch die Teilnehmerinnen von Staffel 3 vor.

Die „Princess Charming“ Kandidatinnen 2023 im Überblick

Etwas über eine Woche vor dem TV-Start der neuen Staffel hat RTL die diesjährigen Kandidatinnen von „Princess Charming“ verkündet. Wer die 20 Frauen sind, seht ihr hier im Überblick:

Aileena (26) aus Regensburg

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Desi (25) aus Köln

Ebru (33) aus Buchholz

Elsa (24) aus Berlin

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) aus Hamburg

Kim (32) aus Koblenz

Lili (29) aus Köln

Linh (26) aus Salzburg

Lucy (25) aus Innsbruck

Maria (29) aus Frankfurt

Melanie (29) aus Berlin

Meli (27) aus Zürich

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Nora (25) aus Köln

Rahel (27) aus Berlin

Stephie (28) aus Köln

Infos und Bilder zu allen Kandidatinnen von Staffel 3

Zu Beginn der dritten Staffel trifft Madleen Matthias erstmal auf 17 Kandidatinnen. Später stoßen drei weitere hinzu. Wöchentlich steht sie vor der großen Entscheidung, welche Frauen sie weiter kennenlernen möchte. Wir stellen euch alle 20 Teilnehmerinnen vor.

Aileena

Aileena ist 26 Jahre alt und kommt aus Regensburg. Sie arbeitet als Nachrichtensprecherin und Podcasterin. Ihr Lebensmotto lautet: „Alles kommt zu seiner Zeit bzw. passiert aus einem Grund.“ Mit ihren Blicken und ihrer flirty Art möchte Aileena die „Princess“ um den Finger wickeln. Über sich selbst erzählt sie: „Ich habe als Kind lieber Jungs-Klamotten getragen und ich habe mal in einem Musical mitgespielt.“

Aileena

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Aleyna

Die 23-jährige Aleyna arbeitet als Schulbegleiterin. Das Lebensmotto der Kölnerin ist: „Lebe im Jetzt.“ Für sie kommt Liebe in vielen verschiedenen Arten, aber die „Princess“ möchte sie mit ihren Blicken um den Verstand bringen. Außerdem erzählt sie: „Manchmal lache ich, während ich schlafe.“

Aleyna

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Aysun

Aysun kommt aus Mannheim. Sie ist 23 Jahre alt und als Rettungssanitäterin, Erste-Hilfe-Ausbilderin und Barkeeperin tätig. Ihr Lebensmotto ist „Communication is key“ und dementsprechend möchte sie mit ihrer charmanten offenen Art punkten. Für Aysun ist Liebe bindungslos. Zwei Fun-Facts über sie: „Ich habe noch nie Harry Potter geschaut und ich habe mit meinem Lehrer eine Rockband gegründet.“

Aysun

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Desi

Die 25-jährige Desi ist eine Content Creatorin aus Köln. Sie ist süchtig nach „Capri-Sun“ der Sorte Kirsche und möchte die „Princess“ mit ihren Augen um den Verstand bringen. Desis Lebensmotto lautet: „Leben und leben lassen.“ Für sie bedeutet Liebe „einander zu vertrauen und gemeinsam zu wachsen, sich nicht fallen lassen, wenn es hart wird.“

Desi

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Ebru

Mit 33 Jahren ist Ebru die älteste Teilnehmerin der diesjährigen Staffel. Die Hairstylistin kommt aus Buchholz und lebt nach dem Motto: „Frei wie ein Vogel – kommst du mit mir fliegen?“ Die „Princess“ möchte sie mit ihrem Humor, ihrer Positivität, Offenheit, ihren Tattoos und einem sympathischen Lächeln überzeugen. Über sich selbst sagt sie, dass sie zwar immer auf Macker mache, aber im Inneren eigentlich die größte Diva sei. Liebe bedeutet für Ebru einander zu vertrauen, Spaß zu haben, niemanden zu verändern und eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Erlebnissen zu wollen.

Ebru

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Elsa

„Princess Charming“-Fans könnte sie bekannt vorkommen: Elsa war Finalistin der ersten Staffel! Die 24-Jährige konnte das Herz der damaligen „Princess“ Irina Schlauch zwar nicht erobern, doch vielleicht hat sie bei Madleen Matthias mehr Glück? Überzeugen will sie sie jedenfalls mit ihren Augen. Für sie ist Liebe wahrer Reichtum und ihre Mottos im Leben sind: „Das Leben geht nur vorwärts“ und „The only limit is your mind.“ Elsa gibt zu, dass sie zwar Nachrichten auf WhatsApp ignoriert, dafür aber Memes auf Instagram versendet. Die Berlinerin stößt in Folge 4 zur Gruppe dazu.

Elsa

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Gabi

Die 29-jährige Gabi ist selbständig als Erotikdarstellerin tätig. Das Lebensmotto der Berliner ist: „Was wir sehen, hängt davon ab, wonach wir schauen.“ Mit dieser positiven Einstellung und ihrer Kommunikationsfähigkeit möchte sie in der Show punkten. Für Gabi bedeutet Liebe: „Verbundenheit und der Wunsch danach. Verständnis und der Wunsch danach. Das Bedürfnis, jemanden wirklich zu sehen in dessen Komplexität.“ Ein interessanter Fakt: Sie kann das Tastaturalphabet auswendig.

Gabi

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Jazz

Jazz ist 28 Jahre alt und studiert Lehramt. Die Hamburgerin erzählt: „Wenn ich gestresst bin, koche ich. Es beruhigt mich und macht mich glücklich. Manchmal mehrere Gerichte. Und da es dann immer viel zu viel ist, muss ich es an Freunde und Familie verteilen.“ Doch nicht nur mit ihrem Essen, auch mit ihrem Humor, ihrer Empathie und ihrer lockeren, aufgeschlossenen Art und Weise bringt sie andere um den Verstand. Ihr Ziel im Leben ist es Spaß zu haben und „mit Lebensfreude neue Kapitel zu schreiben.“ Das soll mehr Platz einnehmen als negative Ereignisse. Liebe ist für Jazz „eine auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe o. ä. Nein, sie ist viel mehr als das. Sie ist die Entscheidung für einen gemeinsamen Lebensabschnitt. Sie schafft einen Raum, um zu sein, wer man ist. Es geht um Zuneigung, Wertschätzung und Akzeptanz.“

Jazz

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Kim

Kim ist eine Personalsachbearbeiterin aus Koblenz. Sie ist 32 Jahre alt und lebt nach dem Motto: „Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“ Um den Verstand bringt sie andere mit ihrem Humor und ihrer Fürsorglichkeit. Für sie bedeutet Liebe, füreinander da zu sein und das Leben des anderen zu bereichern. Außerdem besitzt Kim ein Stoffschwein namens Günni, das sie zum Einschlafen braucht.

Kim

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Lili

Lili ist 29 Jahre alt und als Grafikdesignerin und Tätowiererin tätig. Unter dem Motto „cringe but free“ lebt sie in Köln. Sie mag keine Füße und ist süchtig nach Lakritz. Für ihre Definition von Liebe zitiert sie bell hooks: „Wenn wir lieben, bringen wir offen und aufrichtig Fürsorge, Zuneigung, Verantwortung, Respekt, Hingabe und Vertrauen zum Ausdruck.“

Lili

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Linh

Die 26-jährige Linh stammt aus Salzburg und erklärt: „Meinen Namen spricht man wie Schmetterling aus ohne Schmetter.“ Sie ist als Freelance Cutterin tätig und ihr Lebensmotto lautet: „Be whoever you wanna be“. Über sich selbst erzählt sie: „Ich habe immer random blaue Flecken. Ich kann keine Redewendung richtig sagen bzw. vermische welche.“

Linh

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Lucy

Lucy ist eine 25-jährige Barkeeperin aus Innsbruck und zitiert ihr Lebensmotto aus „Mary Poppins“: „Supercalifragilisticexpialidocious.“ Mit ihrer empathischen und fürsorglichen Art möchte sie die „Princess“ überzeugen. Außerdem redet und lacht sie viel im Schlaf. Für Lucy ist Liebe „bedingungslos, oft mit Schmerz verbunden und trotzdem das allerschönste Gefühl, das es gibt.“

Lucy

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Maria

Die 29-jährige Maria arbeitet im Marketing. Sie wohnt in Frankfurt und hat gleich zwei Mottos für ihr Leben: „Wir sind geboren, um glücklich zu sein“ und „immer superbock“. Sie bezeichnet sich selbst als süchtig nach Sommersprossen und Muttermalen. Während ihre Freunde ihr einen besonderen Charme zusprechen, glaubt Maria eher, dass ihre offene, humorvolle, entspannte und sympathische Art andere um den Verstand bringt. Für sie ist Liebe „eine Entscheidung, die man jeden Tag trifft, sich für die Verbindung und Beziehung Mühe zu geben.“

Maria

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Melanie

Melanie ist 29 Jahre alt und wohnt in Berlin. Sie ist Inhaberin eines Onlineshops für spirituelles Räucherwerk. Ihr Lebensmotto „Liebe besiegt alles, so lasst auch uns der Liebe nachgehen“ hat sie sich als Tattoo auf ihrem Bein verewigen lassen. Überzeugen möchte Melanie die „Princess“ mit ihren Blicken, ihrem Humor und ihrer Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Über sich erzählt sie: „Ich kann kaum Liedtexte, singe aber immer mit.“

Melanie

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Meli

Meli wohnt in Zürich, ist 27 Jahre alt, Dating Coach und Gastronomin. Ihr Lebensmotto lautet: „Alles kann – nix muss.“ Überzeugen möchte sie mit ihren Blicken, ihrer Entspanntheit und damit, dass man mit ihr immer Spaß haben kann. Angst hat sie vor Pferden. „Wenn ich nervös bin, schwitze ich auf der Nase“, erzählt Meli. Sie ist eine der Nachrückerinnen der Staffel.

Meli

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Natalie

Die 31-jährige Natalie arbeitet im öffentlichen Dienst und wohnt in Mönchengladbach. Ihr Motto ist: „zu wachsen tut weh“. Um den Verstand bringt sie andere mit ihrer kümmernden Art und ihrem femininen Gesicht in Kombination mit ihrer maskulinen Ausstrahlung. Sie erzählt, dass sie auf der Toilette manchmal so lange am Handy spielt, bis ihre Beine einschlafen. Für sie ist Liebe die Entscheidung, bei einer Person bleiben zu wollen, auch nachdem das erste Verliebtheitsgefühl abgeklungen ist und die ersten Herausforderungen aufkommen. Sie fährt fort: „Dabei stets das Gefühl zu haben trotz Streitigkeiten ein Team zu sein, zu wachsen und voneinander lernen zu dürfen.“

Natalie

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Nina

Die 31-jährige Berlinerin arbeitet als Kosmetikerin, zeitgenössische Tänzerin und im Einzelhandel. Nina lebt nach dem Motto „YOLO und JOMO statt FOMO“, also „Du lebst nur einmal“ und es zu genießen, auch mal etwas zu verpassen, statt Angst davor zu haben. Auf die Frage, womit sie andere um den Verstand bringe, antwortet sie: „Passionsfrüchte (aus)lecken.“ Liebe ist für Nina „ein Klassenzimmer, in dem sich zwei Menschen gegenseitig unterrichten, wie man die beste Version von sich selbst sein kann.“ Außerdem sagt sie: „In mir wohnt eine crazy cat Ömi.“

Nina

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Nora

Nora wohnt in Köln und ist 25 Jahre alt. Sie ist selbständig und hat eine eigene Social Media-Agentur. Ihr Motto im Leben ist „the rest is still unwritten“ und überzeugen möchte sie mit ihren Blicken und ihrer flirty Art. Für sie bedeutet Liebe „ein Team zu sein, egal was kommen mag.“ Über sich selbst gibt sie preis, dass sie immer zusammenpassende Unterwäsche trägt. Außerdem erzählt Nora: „Ich kann Wörter extrem schnell rückwärts sagen.“

Nora

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Rahel

Rahel wohnt in Berlin und ist mit ihren 27 Jahren nicht nur Marketing-Managerin, sondern auch Hotelbesitzerin. Mit ihrem Lebensmotto zitiert sie die 2000er-Buch- und Filmreihe „Die wilden Kerle“: „Alles ist gut, solange du wild bist.“ Die „Princess“ möchte sie mit ihrer locker-lustigen und liebevollen Art um den Verstand bringen. Für Rahel bedeutet Liebe anzukommen und bei jemandem zuhause zu sein. Die Pfarrerstochter erzählt: „Ich singe Songs stets und ständig falsch nach, wie ein Radio, das man nicht ausschalten kann.“

Rahel

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Stephie

Die 28-jährige Stephie könnte echten Reality-Fans bekannt vorkommen. Die Kölnerin suchte bereits in mehreren „Bachelor“-Formaten nach ihrer großen Liebe, zuletzt auch bei „Bachelor in Paradise“. Im Laufe der Shows machte sie ihre Pansexualität öffentlich. Stephie lebt nach dem Motto „everything happens for a reason“ und bringt andere mit ihrer unvergleichlichen Art, die sie als einen Mix aus Spaß und Ernst beschreibt, um den Verstand. Für sie bedeutet Liebe: „Leidenschaft, die beste Freundin und Partnerin in einer Person zu haben. Die Person, die du in jedem Moment am liebsten an deiner Seite haben möchtest und mit der du am liebsten jeden Moment teilen möchtest.“ Stephie gehört zu den Nachrückerinnen der Staffel.