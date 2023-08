Fans von „Princess Charming“ dürfen sich freuen, denn die lesbische Datingshow geht schon bald in die dritte Runde: Ab September sucht eine neue Single-Lady die Partnerin fürs Leben. In Thailand lernt Madleen Matthias ihre Kandidatinnen kennen und muss Woche für Woche entscheiden, für welche Frauen das Liebesabenteuer weitergeht.

Wann startet Staffel 3? Wann werden die Folgen auf RTL+ veröffentlicht? Und gibt es sie auch im Free-TV? Wir haben euch alle Infos zur Ausstrahlung hier im Überblick.

Wann startet Staffel 3 auf RTL+?

Im Herbst geht die gleichgeschlechtliche Liebessuche auf RTL+ weiter: Der Vorhang für die dritte Staffel von „Princess Charming“ fällt am Freitag, 1. September 2023.

Das sind die Sendetermine von „Princess Charming“ 2023

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans des Formats auf insgesamt zehn Folgen freuen. Staffel 3 umfasst wie die beiden zuvor neun reguläre Episoden sowie eine Wiedersehensfolge. Diese werden in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Die Sendetermine auf RTL+ im Überblick:

Folge 1: 01.09.2023

Folge 2: 08.09.2023

Folge 3: 15.09.2023

Folge 4: 22.09.2023

Folge 5: 29.09.2023

Folge 6: 06.10.2023

Folge 7: 13.10.2023

Folge 8: 20.10.2023

Folge 9: 27.10.2023

Folge 10: 03.11.2023

Wann kommt Staffel 3 im Free-TV?

Aktuell gibt es keine Infos darüber, ob die neuen Folgen auch im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden. Die ersten beiden Staffeln liefen jeweils ein paar Wochen nach dem Online-Start auf Vox. Doch die Ausstrahlung von Staffel 2 wurde nach nur drei Folgen abgebrochen. Daher ist es gut möglich, dass der Sender die dritte Staffel ausschließlich online anbietet. Sobald es dazu News gibt, erfahrt ihr es hier.

Das ist neu bei „Princess Charming“ 2023

Ein Single sucht eine Partnerin bzw. einen Partner. Über mehrere Wochen datet die „Prinzessin“ ihre Kandidatinnen. Am Ende jeder Folge steht die Entscheidung an, wen sie weiter kennenlernen möchte. Nachdem nach der ersten Entscheidung alle Kandidatinnen eine Halskette bekommen, müssen sie diese bei ihrem Ausscheiden wieder abgeben. Wie „Prince Charming“ oder das Spin-off „Charming Boys“ basiert auch „Princess Charming“ auf dem Originalformat „Finding Prince Charming“. Die Show funktioniert wie „Der Bachelor“ bzw. „Die Bachelorette“ Über mehrere Wochen datet die „Prinzessin“ ihre Kandidatinnen. Am Ende jeder Folge steht die Entscheidung an, wen sie weiter kennenlernen möchte. Nachdem nach der ersten Entscheidung alle Kandidatinnen eine Halskette bekommen, müssen sie diese bei ihrem Ausscheiden wieder abgeben.

In der dritten Staffel gibt es mehrere Neuerungen: Erstmals darf die „Princess Charming“ einen ersten heimlichen Blick auf ihre Kandidatinnen werfen und tarnt sich bei der Ankunft am Flughafen als Crew-Mitglied. Außerdem gibt es in diesem Jahr drei Nachrückerinnen, die im Laufe der Staffel einziehen. Unter den Kandidatinnen sind zudem zwei Frauen, die bereits aus den Formaten „Bachelor“ und „Princess Charming“ bekannt sind.

Madleen Matthias ist die dritte „Princess Charming“

Vorhang auf für Madleen Matthias: Bereits zum dritten Mal sucht eine lesbische Single-Frau nach ihrer Traumfrau. Madleen stammt ursprünglich aus der Nähe von Bremen, studiert und lebt derzeit aber in den Niederlanden. Sie weiß genau, was sie in Thailand sucht: „Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt“, erklärt sie vorab.