Der Samstagskrimi im Ersten geht in eine neue Runde: Am 22.04.2023 läuft der Film „Steirerangst“. Im neunten Fall der Reihe müssen Sascha Bergmann und Anni Sulmtaler den Mord an Unternehmerin Katrin Fischer aufklären, die zuvor ein Kuschelseminar besucht hatte.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Was ihr zum neuen Krimi wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Steirerangst“: Sendetermine und Sendezeit

Im neunten Film der beliebten Reihe, die auf den Erfolgsbüchern von Claudia Rossbacher basiert, geht es um einen überaus ungewöhnlichen Kriminalfall. „Steirerangst“ wird zur Primetime im Ersten ausgestrahlt und hat eine Länge von circa 90 Minuten. Im Anschluss ist eine Wiederholung geplant.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 22.04.2023, um 20:15 Uhr

Sonntag, 23.04.2023, um 01:15 Uhr

„Steirerangst“ in der ARD-Mediathek

Wer „Steirerangst“ im TV verpasst hat und ihn dennoch ansehen möchte, sollte Glück haben: Für gewöhnlich stehen die Steirerkrimis in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Darum geht es in „Steirerangst“

Eine Flasche Champagner, zwei Gläser und eine Leiche. So finden die Grazer Ermittler Sasche Bergmann und Anni Sulmtaler den Tatort vor. Schnell ist klar, dass die ermordete Unternehmerin Katrin Fischer den Täter gekannt haben muss. Zuvor hat sie ein Kuschelseminar der Familie Breuer besucht. Bergmann und seine Chefin Nicole Sturm mischen sich unter die Teilnehmer. War es jemand von ihnen? Oder sollten die Ermittler doch in Katrins privatem Umfeld nach dem Täter suchen? Verdächtige gäbe es, wie beispielsweise ihr gewalttätiger Ex-Mann oder ihr zwielichtiger Geschäftspartner. Die Ermittler können sich jedoch nicht vorstellen, dass sich Katrin mit ihnen zu einem Date getroffen haben könnte. Nachdem Kollege Kofler eine wichtige Entdeckung macht, kommen die Ermittler auf eine vielversprechende Spur.

Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer, 2. v. l.) leitet das Team aus Sascha Bergmann (Hary Prinz, 2. v. r.), Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) und Bernd Kofler (Christoph Kohlbacher) im neuen Steirerkrimi.

© Foto: ARD Degeto/Allegro Film/Toni Muhr

Die Besetzung von „Steirerangst“ im Überblick

Neben Hary Prinz als Sascha Bergmann in der Hauptrolle standen noch viele weitere bekannte Gesichter für „Steirerangst“ vor der Kamera. Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Sascha Bergmann – Hary Prinz

Anni Sulmtaler – Anna Unterberger

Nicole Sturm – Bettina Mittendorfer

Bernd Kofler – Christoph Kohlbacher

Sonja von Breuer – Elena Uhlig

Elmar von Breuer – Fritz Karl

Andreas Fischer – David Wendefilm

Katrin Fischer – Katharina Sporrer

Lena Schaffer – Lisa-Maria Sexl

Jure Korosek – Rok Vihar

Helga Fischer – Angelika Fink

Jenny Bauer – Lisa-Lena Tritscher

Sigrid Wagner – Marie-Christine Friedrich

Judith Moosböck – Doris Hindinger

Gustav Moosböck – Rainer Doppler

Patrik Kohut – Geza Terner

Jures Gehilfe – Yasin Kalfa

Chef – Karl Wozek

Mechaniker – Felix Valmont

Lehrling – Laurenz Haider

Reinigungsmann – Riccardo Pallotta

Spurensicherer – Jürgen Knittl

Rezeptionistin – Marion Ramell

Wann und wo wurde „Steirerangst“ gedreht?

Zuschauer der Krimi-Reihe fragen sich sicherlich, wann und wo die Episode gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden vom 23.08.2022 bis zum 23.09.2022 statt, gedreht wurde in der Steiermark, ein Bundesland Österreichs. Drehorte waren unter anderem Leibnitz, Gössendorf und Laßnitzhöhe.

Alle Folgen der „Steirer“-Reihe im Überblick

Bereits seit dem Jahr 2013 sind die Filme der „Steirer“-Reihe ein Erfolg. Sie basieren auf den Büchern von Schriftstellerin Claudia Rossbacher. „Steirerangst“ ist die neunte Episode. Wie die weiteren Folgen heißen, seht ihr in der Übersicht: