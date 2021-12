Es ist der erste Fall ohne Miriam Stein in der Hauptrolle, Hary Prinz und Anna Unterberger ermitteln fortan allein in der Steiermark. Dort wird es im Fall „Steirerrausch“ mysteriös und nichts ist, wie es scheint. In einer ungewöhnlichen Gastrolle spielt die Wiener „Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser ein Medium, das von einem Kontrollgeist gelenkt wird. So übernatürlich das klingt, so allzu menschlich sind die Probleme der Protagonistin. Ein weiteres bekanntes Gesicht im neuen Landkrimi ist der stalkende Exorzist Eisi Gulp, bekannt aus den Eberhofer-Krimis.

Worum geht es im Krimi „Steirerrausch“ ?

? Wann läuft die Wiederholung ? Gibt es den Film in der ARD Mediathek ?

? Gibt es den Film in der ? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Krimi zu sehen?

Alle Infos zu „Steirerrausch“ rund um den Stream, Sendetermine, Besetzung und mehr hier im Überblick.

„Steirerrausch“: Handlung des ARD-Films

Im neuen Fall von Chefinspektor Bergmann und seiner neuen Ermittlungspartnerin Anni Sulmtaler wird es übernatürlich. An Halloween in der Steiermarkt kommt es zu einem Mordfall: Sabine trifft sich mit Vera, einem professionellen Medium, durch die ein Kontrollgeist namens Cornelius spricht. Während Sabine und Vera eine abendliche Séance halten, knallt ein Schuss durchs Fenster: Sabine ist sofort tot. Wer hat die Winzerin getötet?

LKA-Kommissar Sascha Bergmann und seine Kollegin Anni Sulmtaler verdächtigen zunächst den Ehemann der Toten, Pepi Fuchs. Er ist ein erfahrener Schütze und vermisst sein Jagdgewehr. Das Gespräch mit Medium Vera führt das Ermittlerduo trotz allwissendem Kontrollgeist in den Ermittlungen nicht weiter. Aber: Vera empfängt plötzlich immer mehr und eindringlichere Warnungen vom Kontrollgeist Cornelius: Kommt eine Gefahr auf sie zu? Etwa durch den seltsamen Dr. Stelzhammer, ihrem Stalker? Er möchte Vera die dunklen Kräfte austreiben – könnte er das durch den missglückten Todesschuss versucht haben? Die Wahrheit kommt ans Licht – für Bergmann und Anni aber fast zu spät…

Die Wiener „Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser spielt in „Steirerrausch“ das Medium Vera.

© Foto: ARD Degeto/ORF/Allegro Film/Stefan Haring

„Steirerrausch“: Besetzung am 16.12.2021

Wer sind die Schauspieler in „Steirerrausch“? Wir haben euch die Darsteller im Cast aufgelistet.

Rolle – Schauspieler

Sascha Bergmann – Hary Prinz

Anni Sulmtaler – Anna Unterberger

Eva Merz – Eva Herzig

Nicole Sturm – Bettina Mittendorfer

Vera – Adele Neuhauser

Richie – Dominik Maringer

Dr. Stelzhammer – Eisi Gulp

Pepi Fuchs – Christoph Krutzler

Sabine Fuchs – Kristina Bangert

Hans Triebl – Helmuth Häusler

Resi Fuchs – Alice Prosser

Moritz Kröll – Nikodemus Murnberger

Clara Triebl – Emilia Warenski

Michi Triebl – Simon Morzé

Lukas Triebl – Lino Gaier

Wirtin Hotel Post – Lilly Prohaska

Beamtin Tatreko – Andrea Reinbacher

Polizist Garten Vera – Matthias Böhm

Studiobesitzer – Nik Berger

„Steirerrausch“: ARD-Sendetermine und Mediathek

Hier findet ihr die Sendetermine der Erstausstrahlung sowie alle Wiederholungen im Ersten auf einen Blick.

Donnerstag, 16.12.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Freitag, 17.12.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

nach der Ausstrahlung sieben Tage lang in der Mediathek verfügbar

Steirerkrimis von Claudia Rossbacher: Welche Fälle gab es vor „Steirerrausch“?

Der aktuelle Film „Steirerrausch“ ist der sechste Teil der Steirerkrimis und somit die Fortsetzung folgender Fälle:

„Steirerblut“ (2014)

„Steirerkind“ (2018)

„Steirerkreuz“ (2019)

„Steirerwut“ (2020).

„Steirertod“ (2021)

Die Drehbücher basieren auf den Steirerkrimis von Claudia Rossbacher. Das Drehbuch von „Steirerrausch“ stammt von Wolfgang und Maria Murnberger.