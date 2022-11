Sam Dylan ist ein deutscher Influencer und Reality-Star, der durch seine Teilnahme an der Sendung „Prince Charming“ bekannt wurde. Außerdem betreibt er einen eigenen Podcast. Ab Mitte November 2022 nimmt er nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

Sam Dylan gibt über die sozialen Medien viel über seine Beziehungen und seinen Alltag preis. Wir beantworten nun die häufigsten Fragen. Hat er einen Partner? In welchen Shows ist er zu sehen? In diesem Porträt findet ihr alles, was ihr über den Reality-Star wissen müsst.

Sam Dylan im Steckbrief: Alter, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zu Sam Dylan findet ihr hier auf einen Blick:

Name : Sam Dylan

: Sam Dylan Geburtstag : 7. Februar 1991

: 7. Februar 1991 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Alter : 31 Jahre

: 31 Jahre Beruf : Reality-TV-Darsteller, Influencer

: Reality-TV-Darsteller, Influencer Geburtsort : Cloppenburg

: Cloppenburg Wohnort : Köln

: Köln Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram : houseofdylan

: houseofdylan TikTok: houseofdylan

Sam Dylan: Herkunft und Ausbildung

Aufgewachsen ist Sam in Cloppenburg, wo er auch eine Ausbildung im Marketing abgeschlossen hat. Seit 2017 wohnt er in Köln und verfolgt dort seine TV-Karriere.

Dylan ist neben seiner Arbeit als Reality-TV-Darsteller auch Mode-Influencer.

Sam Dylan und Rafi Rachek sind getrennt

Der Reality-Star war in einer Beziehung mit Rafi Rachek. Das Paar lernte sich in der Show „Bachelor in Paradise“ 2019 kennen. Im Showfinale des Bachelor-Spin-Offs machten die beiden ihre Liebe öffentlich, nachdem sich Rachek erst im Laufe der Show als homosexuell geoutet hatte.

Das Paar trennte sich im Mai 2021, kam jedoch kurz darauf wieder zusammen. Die beiden wollten sogar Eltern werden. Ihre erneute Trennung im Juni 2022 kam diesem Plan zuvor. Das Paar ging im Schlechten auseinander und die beiden haben mittlerweile auch keinen Kontakt mehr.

Hat Sam Dylan einen neuen Freund?

Erst im Juni 2022 verkündeten Sam Dylan und Rafi Rachek ihr Liebesaus. Einigen Fans kommt nun die Frage auf, ob Dylan schon einen neuen Mann als potentiellen Partner im Visier hat. Seit einiger Zeit hat man jedoch keinen Mann mehr an seiner Seite gesehen. Laut eigener Aussage ist Dylan Single.

Sam Dylan nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

2022 an „Promi Big Brother“ teil. Im Vorjahr feuerte er noch seinen damaligen Freund Rafi Rachek im TV-Container an, jetzt wagt er die Herausforderung neben einigen komplett anders. Gerade bei ‚Promi Big Brother‘ weiß man nie, was passiert und wo man landet. Aber ich weiß inzwischen, wie es sich anfühlen kann mit völlig Verrückten eingesperrt sein.“ Sam Dylan nimmtanteil. Im Vorjahr feuerte er noch seinen damaligen Freund Rafi Rachek im TV-Container an, jetzt wagt er die Herausforderung neben einigen anderen prominenten Kandidaten selbst. Seine früheren Teilnahmen an anderen Reality-Shows sieht er selbst nicht als Vorteil: „Jede Show ist. Gerade bei ‚Promi Big Brother‘ weiß man nie, was passiert und wo man landet. Aber ich weiß inzwischen, wie es sich anfühlen kann mit völlig Verrückten eingesperrt sein.“

Sam Dylan wurde durch „Prince Charming“ bekannt

2019 nahm Dylan an der ersten Staffel der Gay-Datingshow „Prince Charming“ teil, in der freiwillig ausstieg, konnte Tönsfeuerborn das Herz des Prinzen erobern. nahm Dylan an der ersten Staffel der Gay-Datingshowteil, in der Nicolas Puschmann den Mann fürs Leben suchte. Auch der „Dschungelshow“-Mitstreiter Lars Tönsfeuerborn war in dieser Staffel Kandidat. Während Dylan in der fünften Folge, konnte Tönsfeuerborn das Herz des Prinzen erobern.

Sam Dylan war im „Dschungelcamp“

Sam Dylan nahm 2021 bei der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Die Dschungelshow“ teil. Nach einem Hitler-Skandal der Dragqueen Nina Queer rückte er als Ersatzkandidat nach. Gewonnen er die Show jedoch nicht. 2021 gewann Filip Pavlovic „Das Dschungelcamp“.

Wie heißt Sam Dylan auf Instagram?

269.000 Fans (Stand: November 2022). Sam Dylan ist seit Februar 2014 auf Instagram mittlerweile erfolgreicher Influencer. Er unterhält seine Follower auf seinem Instagram-Account houseofdylan . Seit seiner ersten TV-Show wächst Dylans Follower-Zahl auf Instagram stetig. Mittlerweile sind es schon(Stand: November 2022).

„Trashgeflüster“ und Co. – Die Podcasts von und mit Sam Dylan

Der Influencer hat auch einen eigenen Podcast. In „Trashgeflüster“ bespricht er brisante Themen mit Kollegen aus dem Showbusiness. Dazu schreibt er selbst: „Anhören nur auf eigene Gefahr!!!“. Weitere Podcasts mit ihm sind „Kings of Klatsch“ und „Nachricht von Sam“.