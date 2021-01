Zwei Wochen Dschungel-Unterhaltung sind schon fast vorbei. Heute steht die Entscheidung an: Wer gewinnt die „Dschungelshow“ 2021 und zieht ins „Dschungelcamp“ 2022? Die Antwort gibt es am Freitagabend, 29.01.2021, ab 22:45 Uhr im großen Finale.

Teilnehmer noch eine letzte Prüfung bewältigen. Vier Kandidaten kämpfen in der letzten Folge um das „Goldene Ticket“ und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Doch bevor es soweit ist, müssen dienoch eine letzte Prüfung bewältigen.

Diese Kandidaten kämpfen um das „Dschungelcamp“-Ticket

Eine Frau und drei Männer sind noch übrig im Rennen um das „Goldene Ticket“. Wer noch auf die „Dschungelcamp“-Teilnahme im Januar 2022 hoffen darf:

„Dschungelshow“ 2021: Die Prüfung im Finale am 29.01.2021

Vier Kandidaten, ein Ziel: das Ticket nach Australien. Um sich die Gunst der Zuschauer zu sichern, müssen die VIPs ein letztes Mal ihre Dschungel-Tauglichkeit beweisen.

In der Finalprüfung „My Air is Away“ treten die Finalisten nacheinander an und müssen vollsten Körpereinsatz zeigen. Um fünf Sterne zu erkämpfen, heißt es für die Kandidaten, sich innerhalb von sieben Minuten den Weg durch einen Tunnel zu bahnen – dieser ist allerdings komplett mit eiskaltem Wasser gefüllt.

Mike Heiter zeigt in der letzten „Dschungelshow“-Prüfung eine unerwartete Technik...

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Um Luft zu holen und an die Sterne zu kommen, müssen die Kandidaten ihre Köpfe in Boxen stecken, die mit so manchem Dschungelgetier gefüllt sind. In den Boxen befinden sich Gewinde, an denen die Sterne festgeschraubt sind. Die gilt es zu befreien – und zwar mit der Zunge. Mike Heiter überrascht mit einer außergewöhnlichen Technik, Djamila holt sich dagegen eine blutige Lippe… Wer die meisten Sterne holt und wie sich das auf das Zuschauer-Voting auswirkt, zeigt sich ab 22:45 Uhr.

„Dschungelcamp“: RTL verrät weiteren Kandidaten

Heute Abend wird in der „Dschungelshow“ geklärt, welcher der Finalisten im kommenden Jahr in den australischen Dschungel geht. Doch das wird nicht der einzige Teilnehmer sein, den RTL an diesem Abend offiziell macht. In der letzten Folge werden die Moderatoren nämlich noch einen dritten „Dschungelcamp“-Kandidaten verkünden.