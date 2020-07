In einem Monat geht „Promi Big Brother“ 2020 los. Während der Starttermin am 7. August und die Dauer der Sat.1-Show bekanntgegeben wurden, hält der Sender die Kandidaten noch geheim.

Doch wie so oft sickern auch beim „Großen Bruder“ vorab Infos durch - wenn man der „Bild“-Zeitung glauben schenkt. Demnach sollen die ersten vier Teilnehmer feststehen. Wer sich in die berühmte Promi-WG traut, erfahrt ihr hier.

Jasmin Tawil als Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2020?

Die erste Teilnehmerin, die laut „Bild“ unterschrieben hat, soll Jasmin Tawil sein. Die Schauspielerin würde damit nach 12 Jahren ihr TV-Comeback feiern. Bekannt wurde die 37-Jährige durch ihre Rolle der Franziska Reuter in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, die sie von 2005 bis 2008 spielte.

Abgesehen davon war Tawil bekannt als die Frau von Sänger Adel Tawil, mit dem sie 13 Jahre lang zusammen und davon drei Jahre verheiratet war. Ihre Trennung sorgte für reichlich Schlagzeilen. Nach monatelanger Funkstille auf Social Media teilte sie ihren Fans im Sommer 2019 überraschend mit, dass sie Mutter geworden ist.

Lorenz Büffel: Von Malle zu „Promi Big Brother“?

Der nächste Kandidat, der wohl sicher in PBB-Haus zieht, soll Ballermann-Star Lorenz Büffel sein. Stefan Scheichel, wie der 41-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, tritt seit 2009 als Stimmungssänger auf Mallorca auf. Sein bislang größter Hit ist „Johnny Däpp“, der seit 2016 für einen (ganz bösen) Ohrwurm sorgt.

Adela Smajic: Schweizer „Bachelorette“ PBB-Kandidatin?

Die dritte im „Promi Big Brother“-Bunde soll laut „Bild“ Adela Smajic sein. In Deutschland ist sie bisher weitgehend unbekannt, doch in der Schweiz sorgte die 27-Jährige als „Bachelorette“ für schlüpfrige TV-Momente. Tabu-Themen gibt es bei der Blondine offenbar keine - was im Promi-Haus spannend werden könnte.

Udo Bönstrup: Facebook-Comedian soll einer der Teilnehmer sein