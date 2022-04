Wenn es „Endlich Freitag im Ersten“ heißt, geht es für die Zuschauer bald wieder nach Rügen. In „Praxis mit Meerblick“ setzt sich Tanja Wedhorn als Nora Kaminski unermüdlich für das Wohl ihrer Patienten ein. Im April 2022 werden neue Geschichten rund um die beliebte Insel-Ärztin ausgestrahlt. Die ARD-Reihe, die seit einigen Jahren ein Millionenpublikum in ihren Bann zieht, wird fortgesetzt.

Wie viele neue Folgen gibt es?

gibt es? Wann laufen sie im TV und im Stream ?

laufen sie im TV und im ? Welche Darsteller sind zu sehen?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Episodenguide und Besetzung der neuen Filme gibt es hier in der Übersicht.

„Praxis mit Meerblick“: Sendetermine und Sendezeit

Genau wie in den vergangenen Jahren werden auch 2022 drei neue Folgen in der ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ ausgestrahlt. Diese sind am Freitagabend zur Primetime im Ersten zu sehen.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick.

Folge 13 „Mutter und Sohn“: 01.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 14 „Was wirklich zählt“: 08.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 15 „Schwesterherz“: 15.04.2022 um 20:15 Uhr

„Praxis mit Meerblick“: ARD-Mediathek

Wer die neuen Folgen im Fernsehen verpasst, hat Glück: Die Filme gibt es auch in der ARD-Mediathek. Wer es nicht bis zur TV-Ausstrahlung erwarten kann, hat die Möglichkeit, die einzelnen Folgen je einen Tag vorher schon im Stream zu sehen. Danach stehen sie sechs Monate lang in der Mediathek zur Verfügung.

Die Termine in der Mediathek auf einen Blick:

Folge 13 „Mutter und Sohn“: 31.03.2022

Folge 14 „Was wirklich zählt“: 07.04.2022

Folge 15 „Schwesterherz“: 14.04.2022

„Praxis mit Meerblick“: Handlung

Ihre Patienten halten Nora Kaminski ständig auf Trab. Die Ärztin ohne Doktortitel ist vor einigen Jahren auf die Insel Rügen gekommen und hat die Praxis ihres mittlerweile verstorbenen Studienfreundes übernommen. Zuvor war sie von ihrer Arbeit auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff wegen einer angeblichen Verfehlung freigestellt worden. Auch in ihrem neuen Zuhause steht die Ärztin immer wieder vor privaten und beruflichen Herausforderungen, die sie pragmatisch und optimistisch meistert.

„Praxis mit Meerblick“: Neue Folgen im Episodenguide

Jede der drei neuen Folgen hat eine Länge von rund 90 Minuten. Was in den einzelnen Filmen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 13: „Mutter und Sohn“

Lange bleibt Nora Kaminski nach ihrem Verkehrsunfall nicht im Krankenhaus. Während sich Chefarzt Dr. Heckmann ernsthaft um seine Kollegin sorgt, staunt ihr Sohn Kai über so viel Dickköpfigkeit. Die Rügen-Ärztin glaubt, dass nur sie dem 18-jährigen Moritz, der an Leukämie erkrankt ist, helfen kann. Nora setzt alles daran, die leibliche Mutter für eine Stammzellenspende zu gewinnen. Zeitgleich plagt die Praxisinhaberin ein ungutes Gefühl nach dem Tod einer 70-jährigen Patientin durch einen Infarkt. Deren Sohn möchte die Ärztin schuldlos zur Rechenschaft ziehen.

Folge 14: „Was wirklich zählt“

Über ihren Ex-Mann ist Nora Kaminski inzwischen hinweg und verzeichnet stattdessen die ersten Anfragen auf ihrem neu eingerichteten Dating-Profil. Das vorsichtige Kennenlernen mit Bootsbauer Max, der sich um Nora bemüht, fühlt sich vielversprechend an. Gleichzeitig möchte die Ärztin das Vertrauen einer jungen Patientin gewinnen. Emilia, die von Nora nach einem Strandunfall verarztet wird, leidet an einer angeborenen Stoffwechsel-Grunderkrankung und besonders auf ihre Gesundheit achten muss. Als sich Emilias Blutwerte dramatisch verschlechtern, gilt es herauszufinden, woher die bedrohliche Entzündung stammt.

Folge 15: „Schwesterherz“

Nach ihrem Unfall muss sich Nora Kaminski noch schonen. Doch ihr Stresslevel kann nicht sinken als ihre jüngere Schwester, die nach Jahren der Funkstille vor der Tür steht, ihre komplette Aufmerksamkeit fordert. Franziska begeistert sich für alles in Noras Leben – sogar für ihren neuen „Bekannten“ Max. Doch hinter ihrer Überdrehtheit steckt eine bipolare Störung. Da auf die manische Euphorie ein depressives Tief folgen kann, ist Nora nun in ständiger Alarmbereitschaft. Gleichzeitig verlangt auch der neue Patienten-Fall um Paketboten Thomas Freier einiges von ihr ab.

„Praxis mit Meerblick“ läuft mit neuen Filmen im Ersten.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

„Praxis mit Meerblick“: Besetzung

Seit 2017 ist Tanja Wedhorn in der Rolle der Ärztin Nora Kaminski in „Praxis mit Meerblick“ zu sehen. In den neuen Folgen 2022 taucht in Form von Bernhard Piesk als Max Jensen ein neues Gesicht in der Film-Reihe auf. Welche Schauspieler sind noch dabei?

Ein Überblick der Darsteller in den neuen Folgen:

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Peer Kaminski – Dirk Borchardt

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Mandy Petersen – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Jana Bug – Anne Weinknecht

Max Jensen – Bernhard Piesk

„Praxis mit Meerblick“: Drehorte

Die Filme der Reihe „Praxis mit Meerblick“ nehmen die ARD-Zuschauer mit in den hohen Norden Deutschlands. Sowohl Folge 13 als auch Folge 14 wurden von April bis Juni 2021 in Berlin und auf der Ostseeinsel Rügen – in Sassnitz, Stralsund, Neuenkirchen und Ralswiek – gedreht. Für den 15. Film ging es im August und September 2021 wieder nach Berlin und auf die Insel Rügen. Die Drehorte waren Sassnitz, Prora und Neuenkirchen.

„Praxis mit Meerblick“: Alle Folgen im Überblick

Die beliebte ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ geht im April 2022 mit drei neuen Filmen weiter. Mittlerweile wurden schon 15 Folgen produziert. Ein Überblick zu den bisher erschienenen Episoden: