Am Freitagabend geht es für die ARD-Zuschauer mit Insel-Ärztin Nora Kaminski wieder nach Rügen: Am 8. April 2022 wird mit Folge 14 die beliebte Reihe „Praxis mit Meerblick“ mit dem zweiten von drei neuen Filmen fortgesetzt. In „Was wirklich zählt“ gilt es einer Teenagerin mit Vorerkrankung zu helfen, die an einer gefährlichen Infektion leidet. Auch privat wird es für die Rügener Ärztin aufregend...

Sendetermine, ARD Mediathek, Handlung, Besetzung – alle Infos zum neuen Film aus der Reihe „Praxis mit Meerblick“ gibt es hier in er Übersicht.

„Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“: Sendetermine

Der neue Film der Reihe „Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“ läuft am Freitag, 8. April 2022 zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten. Wiederholt wird der Film am 09.04.2022 um 01:20 Uhr im Ersten.

Einen Überblick zur Ausstrahlung aller neuen Folgen der Reihe gibt es hier:

„Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“: Stream in der ARD Mediathek

Bei Folge 14 „Was wirklich zählt“ gilt: online first. Der Film ist in der ARD Mediathek bereits seit 7. April 2022 abrufbar. Wer ihn im TV verpasst oder ihn ganz flexibel zu einem anderen Zeitpunkt sehen möchte, hat Glück, denn zum Stream steht er sechs Monate lang zur Verfügung.

„Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“: Handlung von Folge 14

Nora Kaminski erhält die ersten Anfragen auf ihrem neu angelegten Dating-Profil. Über ihren zweifachen Ex Peer ist die umschwärmte Single-Frau inzwischen hinweg. Das behutsame Kennenlernen mit dem Bootsbauer Max, der sich charmant um Nora bemüht, fühlt sich sogar vielversprechend an. Eine totale Romantikerin ist ihre junge Patientin Emilia, die von Nora nach einem kleinen Strandunfall verarztet wird. Die 16-Jährige trägt heimlich das Brautkleid ihrer Schwester Julia und träumt von einer eigenen Hochzeit „ganz in Weiß“.

Dass es bereits einen „Prinzen“ gibt, möchte Emilia jedoch für sich behalten. Ihre Mutter Astrid sorgt sich ohnehin ständig um die Teenagerin, die wegen einer angeborenen Stoffwechsel-Grunderkrankung besonders auf ihre Gesundheit achten muss. Als sich Emilias Blutwerte dramatisch verschlechtern, versucht Nora ihr Vertrauen zu gewinnen, um herauszufinden, woher die bedrohliche Entzündung stammt...

„Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“: Trailer zu Folge 14

Einen ersten Einblick in die Handlung der 14. Folge der Reihe „Praxis mit Meerblick“ gibt der Trailer.

„Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“: Darsteller in Folge 14

In Folge 14 von „Praxis mit Meerblick“ erwarten die Zuschauer neben bekannten Gesichtern auch neue Schauspieler. Wer ist im Cast vertreten? Das ist die Besetzung im Film „Was wirklich zählt“:

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Mandy Petersen – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Emilia Gerber – Lene Oderich

Astrid Gerber – Nele Rosetz

Alexander Gerber – Jens Münchow

Julia Gerber – Antonia Breidenbach

Jana Bug – Anne Weinknecht

Max Jensen – Bernhard Piesk

Oswald Nehring – Martin Seifert

Martin – Tristan Göbel

„Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt“: Drehort

Für die Filme der beliebten ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ geht es an die Küste der Ostsee. Gedreht wurde für Film 14 von April bis Juni 2021 auf der Ostseeinsel Rügen und in Sassnitz, Stralsund, Neuenkirchen sowie Ralswiek. Ein weiterer Drehort war außerdem Berlin.