Auch am Sonntag, 13.02.2022, erwartet die Sportfans ein volles Programm bei Olympischen Winterspielen 2022 in Peking . Welche Entscheidungen stehen an und wann werden sie im TV übertragen? Hier gibt es Antworten auf diese Fragen:

Olympia live im TV: Übertragung am Sonntag, 13.02.2022

Für echte Frühaufsteher beginnt aufgrund der Zeitverschiebung der Sporttag am Sonntag bereits mitten in der Nacht. Von diesen Disziplinen gibt es am 13.02.2022 eine Übertragung live im TV:

2.05 Uhr: Curling der Männer – Gruppenphase: Norwegen gegen Schweden, China gegen Großbritannien, USA gegen Kanada, Italien gegen ROC

2.30 Uhr: Bob der Frauen – Monobob Lauf 1 von 4

3.00 Uhr: Ski Freestyle der Frauen – Slopestyle Qualifikation

3.15 Uhr: Ski Alpin der Männer – Riesenslalom 1. Lauf

4.00 Uhr: Ski Alpin – Abfahrt 2. Training

4.00 Uhr: Bob der Frauen – Monobob Lauf 2 von 4

5.10 Uhr: Eishockey der Männer – Vorrunde Slowakei gegen Lettland

6.45 Uhr: Ski Alpin der Männer – Riesenslalom 2. Lauf

7.05 Uhr: Curling der Frauen – Südkorea gegen China, Dänemark gegen Großbritannien, USA gegen Schweden, Schweiz gegen Kanada

8.00 Uhr: Skilanglauf der Männer – 4 mal 10 Kilometer Staffel

9.40 Uhr: Eishockey der Männer – Finnland gegen Schweden

10.00 Uhr: Biathlon der Frauen – 10 Kilometer Staffel

11.45 Uhr: Biathlon der Männer – 12,5 Kilometer Staffel

12.00 Uhr: Ski Freestyle der Frauen – Aerials Qualifikation

12.00 Uhr: Shorttrack der Männer – 500 Meter Viertelfinale

12.27 Uhr: Shorttrack der Männer – 500 Meter Halbfinale

12.35 Uhr: Shorttrack der Männer – 3000 Meter Finale

13.05 Uhr: Curling der Männer – Gruppenphase: China gegen USA, Großbritannien gegen Dänemark, Schweiz gegen Italien

13.09 Uhr: Shorttrack der Männer – 500 Meter Finale

14.00 Uhr: Eisschnelllauf der Männer – Teamstaffel Viertelfinale

14.10 Uhr: Eishockey der Männer – Vorrunde: USA gegen Deutschland, China gegen Kanada

14.56 Uhr: Eisschnelllauf der Frauen – 500 Meter Finale

Welche TV-Sender übertragen am Sonntag live aus Peking?

Die Entscheidungen von der Olympischen Winterspielen am 13.02.2022 werden von zwei Sendern übertragen: ARD und Eurosport.

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet: