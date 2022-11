Jetzt ist es endlich soweit – durch einen mehrjährigen Deal mit der NFL kommt diese bis 2024/25 jedes Jahr einmal nach Deutschland. Das erste Spiel trägt am Sonntag, 13.11.2022, die Allianz-Arena in München aus. Im Wechsel mit München wird es auch in Frankfurt im Deutsche Bank Park NFL-Spiele geben. 2005 wurde erstmals ein Spiel der NFL außerhalb der USA ausgetragen. Dabei besiegten die Arizona Cardinals die San Francisco 49ers in Mexiko. Zwei Jahre später begann die NFL Spiele im Ausland als Teil der „International Series“ in ihren jährlichen Spielplan mit einzubauen. Das Wembley-Stadion in London stellte dabei den ersten Schauplatz dar und wurde später durch weitere Stadien ergänzt, wie dem neuen Stadion der Tottenham Hotspurs.

Alle Infos rund um die Übertragung und Kickoff des NFL-Spiels in München am Sonntag, bekommt ihr hier.

NFL in München live: Wer überträgt Buccaneers vs. Seahawks live im TV & Stream?

Die Tampa Bay Buccaneers treffen zum Kickoff um 15.30 Uhr am Sonntag, 13.11.2022, auf die Seattle Seahawks. Ausgetragen wird das NFL-Spiel in der Allianz-Arena in München. Seit 2015 zeigt ran auf ProSieben und ProSieben MAXX an „jedem verdammten Sonntag“ Spiele der NFL. Übertragen wird die Partie daher live auf ProSieben im Free-TV und im kostenlosen Stream auf ran.de. Die Übertragung des Spiels folgt aus dem Audi Dome – erstmals wird ein NFL-Spiel im deutschen Fernsehen live vor Publikum kommentiert und moderiert.

ab 14:00 Uhr live auf ProSieben und ran.de im kostenlosen Stream: Vorberichte zum ersten NFL-Spiel in Deutschland

ab 15:30 Uhr live auf ProSieben und ran.de im kostenlosen Stream: Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks

Buccaneers vs. Seahawks live auf DAZN

ab 14:30 Uhr live: Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks

Game Pass: Das Munich-Game mit englischem Originalkommentar

immer: NFL Network Live 24/7

ab 15:30 Uhr live: Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks

Abflug nach Deutschland. Seahawks Receiver Tyler Lockett trifft in München auf die Tampa Bay Buccaneers.

NFL-Spiele außerhalb der USA

NFL wieder einige Spiele auf ausländischem Boden. In der fünf spannende Football-Matches außerhalb der USA ausgetragen. Drei davon in London und jeweils eines in Mexiko-City und jetzt eben auch erstmals in München. Auch dieses Jahr spielt diewieder einige Spiele auf ausländischem Boden. In der NFL-Saison 2022/23 werdenausgetragen. Drei davon inund jeweils eines inund jetzt eben auch erstmals in

Free-TV-Übertragung 2022/23: Die NFL diese Saison kostenlos schauen

Diese Saison bleibt noch alles beim Alten. ProSieben zeigt auf ran.de zwei bis vier Spiele pro Spieltag, wovon jeweils ein Spiel um 19:00 und um 22:20 Uhr auch live im Free-TV auf ProSieben oder ProSieben MAXX zu sehen sind. Insgesamt 57 Spiele zeigt ProSieben in dieser Saison kostenlos. Ab 2023/24 liegen die Free-TV-Übertragungsrechte bei RTL.

Kostenpflichtige Streams: DAZN und der NFL Game Pass

alle Prime-Time-Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag (jeweils 02:20 Uhr) und Montag auf Dienstag (02:15 Uhr), DAZN bietet dieses Jahr weiter die deutschsprachige Konferenz (ENDZN) sowie die amerikanische (RedZone) um 19:00 Uhr an. Zudem gibt es in der Regular Season immer ein Spiel um 19:00 Uhr mit deutschem Kommentar. Dazu zeigt DAZNin der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag (jeweils 02:20 Uhr) und Montag auf Dienstag (02:15 Uhr),

jedes Spiel live sehen will, kommt um den Wer das volle Programm möchte undsehen will, kommt um den NFL Game Pass nicht herum. Hier werden alle Spiele der Pre- und Regular Season, den Play-offs und natürlich der Super Bowl gezeigt. Zusätzlich gibt es mit dem NFL Network einen 24 Stunden Informations- und Nachrichtenkanal rund um die NFL.

Erstes Spiel der NFL in Deutschland

Die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady fungieren beim NFL-Spiel in München als Heimteam. Gegner der Buccaneers sind die Seattle Seahawks. Bis zu 1,5 Millionen Ticketanfragen soll es nach Angaben von Sky Sport für das Spiel gegeben haben. Die Tickets waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen und sind nur noch über Gewinnspiele zu erlangen.

Football: Weitere Infos zu NFL, Teams und dem München-Spiel

