Tom Brady bei einem anderen Team als den New England Patriots – das war lange unvorstellbar. Dann, 2020, kündigt Tom Brady an, seinen auslaufenden Vertrag in New England nicht zu verlängern. Sein neues Ziel war Florida mit den Tampa Bay Buccaneers. Einmal standen die Bucs bis dahin erst im Super Bowl, und zwar im Jahre 2002 als sie diesen auch gewannen. Die 17 folgenden Jahre waren von wenig Erfolg geprägt, bis sich Tom Brady dem Team anschloss.

Tampa Bay Buccaneers: Gewinn des Super Bowls 20

Direkt in seiner ersten Saison in Tampa erreichte Tom Brady mit seinem neuen Team das Finale der NFL, den Super Bowl 2021. Zudem waren die Bucs das erste Team, das einen Super Bowl im eigenen Stadion spielen und diesen letztlich auch gewinnen konnte.

Im darauffolgenden Jahr schaffte man es zwar wieder in die Play-Offs, schied allerdings in der Divisional Round gegen die späteren Sieger der Los Angeles Rams aus, welche ebenfalls den Super Bowl im eigenen Stadion gewannen.

Sechs Super Bowls holte Brady mit den Patriots. In seiner ersten Saison in Tampa gewann er seinen siebten Ring.

© Foto: Dirk Shadd/dpa

Spieler und Kader der Tampa Bay Buccaneers

Quarterbacks

Tom Brady (#12)

Runningbacks

Leonard Fournette (#7)

Wide Receiver

Mike Evans (#13)

Chris Godwin (#14)

Russell Gage (#17)

Julio Jones (#6)

Tight Ends

Kyle Rudolph (#8)

Offensive Linemen

Nick Leverett (Center, #60)

Shaq Mason (Guard, #69)

Luke Goedeke (Guard, #67)

Tristan Wirfs (Tackle, #78)

Donovan Smith (Tackle, #76)

Defensive Linemen

Vita Vea (Defensive Tackle, #50)

Akiem Hicks (Defensive End, #96)

William Gholston (Defensive End, #92)

Linebacker

Devin White (Inside Linebacker, #45)

Lavonte David (Inside Linebacker, #54)

Carl Nassib (Outside Linebacker, #94)

Shaquill Barrett (Outside Linebacker, #58)

Defensive Backs

Carlton Davis (Cornerback, #24)

Jamel Dean (Cornerback, #35)

Logan Ryan (Strong Safety, #26)

Antoine Winfield jr. (Free Safety, #31)

Special Teams

Ryan Succop (Kicker, #3)

Jake Camarda (Punter, #5)

Scotty Miller (Punt-/Kickreturner, #10)

Tom Brady (#12) im roten Heimtrikot der Buccaneers.

© Foto: afp

Trikotfarben der Buccaneers

Die klassischen Farben der Bucs sind ein rotes Trikot mit einer dunkelgrauen Hose dazu. Als Ausweichtrikots stehen einmal komplett Weiß oder ganz in Dunkelgrau zur Auswahl.

Football: Weitere Infos zu NFL, Teams und dem München-Spiel

Wir haben einige weitere interessante Infos rund um American Football für euch im Angebot. Klickt euch durch die Artikel und erfahrt alles rund um die NFL, die Teams und das Munich-Game.