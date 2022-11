Seit 1976 gehören die Seattle Seahawks zur National Football League (NFL), gleich lange wie die Tampa Bay Buccaneers. Nach 25 Jahren in der American Football Conference (AFC), wechselten die Seahawks im Rahmen der großen Reform 2002 in die National Football Conference (NFC). Dort spielen sie in der NFC West zusammen mit den San Francisco 49ers, den Arizona Cardinals und den Los Angeles Rams.

Erfolge und Titel der Seahawks: So lief es die letzten Jahre

Nachdem man in den 80ern häufig in den Playoffs war, folgten Jahre der Ernüchterung. Seit 2003 ist man allerdings recht regelmäßig in den K.O.-Runden um den Super Bowl. Drei Mal standen die Seahawks im Super Bowl: 2005, 2013 und 2014. 2003 verlor man gegen die Steelers. 2013 gelang allerdings der große Wurf gegen die Denver Broncos um Legende Peyton Manning – der erste Super Bowl-Sieg der Seahawks. Ein Jahr später stand Seattle wieder im Finale, diesmal gegen die New England Patriots. Kurz vor Schluss führten die Patriots mit 28:24, die Seahawks waren jedoch nur ein Yard vor der Endzone. Überraschenderweise liefen die Seahawks nicht mit „Beast Mode“ Marshawn Lynch. Russell Wilson, inzwischen bei den Denver Broncos, warf einer Interception und das Spiel war verloren. Seitdem gelangen Seattle nur zwei weitere Teilnahmen an den PlayOffs.

Head Coach Pete Carroll mit Fans der Seahawks in deren verschiedenen Trikot-Farben.

Das Team der Seattle Seahawks

Quarterbacks

Geno Smith (#7)

Drew Lock (#2)

Runningbacks

Kenneth Walker III (#9)

Rashaad Penny (#20)

Wide Receiver

Dee Eskridge (#1)

Marquise Goodwin (#11)

Tyler Lockett (#16)

DK Metcalf (#14)

Tight Ends

Noah Fant (#87)

Will Dissly (#89)

Offensive Linemen

Austin Blythe (Center, #63)

Damien Lewis (Guard, #68)

Gabe Jackson (Guard, #66)

Charles Cross (Tackle, #67)

Jake Curhan (Tackle, #74)

Defensive Linemen

Al Woods (Defensive Tackle, #99)

Shelby Harris (Defensive End, #93)

Poona Ford (Defensive End, #93)

Linebacker

Cody Barton (Inside Linebacker, #45)

Jordyn Brooks (Inside Linebacker, #56)

Boye Mafe (Outside Linebacker, #53)

Darryl Johnson (Outside Linebacker, #92)

Defensive Backs

Coby Bryant (Cornerback, #8)

Tariq Woolen (Cornerback, #27)

Josh Jones (Strong Safety, #13)

Quandre Diggs (Free Safety, #6)

Special Teams

Jason Myers (Kicker, #5)

Michael Dickson (Punter, #4)

DK Metcalf (#14) im Heimtrikot der Seattle Seahawks. Am Sonntag spielen die Seahawks in München.

Trikotfarben der Seahawks

Die Seahawks spielen meistens in einem dunklen Marineblau ihre Spiele, alternativ mit einem weißen Trikot dazu. Als Ausweichtrikot liegen ein graues und ein hellgrünes Outfit im Schrank bereit.

