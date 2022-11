Morgen findet das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. Die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady treten gegen die Seattle Seahawks an. Das Spiel in der Allianz-Arena war direkt ausverkauft.

Wer allerdings kein Ticket für das Spiel kaufen konnte, dennoch aber mit vielen Fans das Spiel schauen möchte, kann sich um eine der Public Viewing-Angebote bemühen.

Wir stellen euch einige Events vor.

Public Viewing in München: Erstes NFL-Spiel in Deutschland bei ran live

ProSieben’s Sportsender ran veranstaltet ein großes Fantreffen in München am Vorabend des Spiels. Am Samstag, 12. November 2022, lädt die ran-Crew alle Fans in den Münchener Löwenbräu-Keller ein. Für dieses Event gibt es allerdings bereits keine Tickets mehr.

Public Viewing im Audi Dome in München

Audi Dome die ran Football TV-Show und Public Viewing-Party statt. Diese beginnt um 13 Uhr und beinhaltet die komplette Live-Kommentierung und -Moderation des Spiels in der Allianz-Arena. Die weiteren Spiele am Abend können ebenfalls live vor Ort im Audi Dome verfolgt werden. Tickets können Am Sonntag, 13. November 2022, findet imdie-Party statt. Diese beginnt um 13 Uhr und beinhaltet die komplette Live-Kommentierung und -Moderation des Spiels in der. Die weiteren Spiele am Abend können ebenfalls live vor Ort im Audi Dome verfolgt werden.können hier für 29,00€ erworben werden.

Frankfurt: Public Viewing im Deutsche Bank Park

Deutsche Bank Park, dem Heimatstadion von Eintracht Frankfurt, wird es ebenfalls ein Public Viewing geben. Frankfurt ist zudem bis 2025 Austragungsort für NFL-Spiele. Auf Bildschirmen, die mindestens 100qm fassen, kann das Spiel live verfolgt werden. Ticket können vorab Tickets beginnen bei 12,00€. Auch in der Mitte Deutschlands ist eine große Public-Viewing-Party geplant. Im, dem Heimatstadion von, wird es ebenfalls ein Public Viewing geben. Frankfurt ist zudem bis 2025 Austragungsort für. Auf Bildschirmen, die mindestens 100qm fassen, kann das Spiel live verfolgt werden. Ticket können vorab hier gekauft werden. Die günstigstenbeginnen bei 12,00€.

Im Deutsche Bank Park gibt es morgen Public Viewing für das Spiel in München.

Kleine Public Viewings in Kneipen

In München widmen sich mehrere Kneipen ganz offiziell der NFL. Die NFL verspricht einigen Lokalen Besuche von Ex-Spielern und viele Gewinnmöglichkeiten.

Die Lokale für Public Viewings im Überblick:

Andechser am Dom

Augustiner am Dom

Augustiner am Platzl

Augustiner Keller

Ayinger am Platzl

Bratwurst Glöckl

Hackerhaus

Kilian‘s Irish Pub

Münchner Stubn

Ratskeller

Schneider Bräuhaus im Tal

Schnitzelwirt im Spatenhof

Spatenhaus an der Oper

Wildmosers

Wirtshaus im Braunauer Hof

Zum Stiftl

Gibt es künftig zwei NFL-Spiele in Deutschland?

Möglicherweise können ab der kommenden Spielzeit bereits zwei Spiele in Deutschland pro Saison stattfinden. Angeblich soll der NFL ein Austragungsort der International Series wegfallen. Möglich ist für 2023 ein Spiel in Frankfurt und München.

