Nach der langen NFL-Pause seit Februar geht es endlich wieder los. Viele Fans freuen sich auf den Start der Football-Saison 2022/23 in Amerika. Erstmals findet dieses Jahr auch ein Spiel in Deutschland statt. Am 13. November heißt die Allianz-Arena die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady und die Seattle Seahawks in München willkommen.

TV-Übertragung : Werden NFL-Spiele live im Free-TV übertragen?

: Werden NFL-Spiele live im Free-TV übertragen? Livestream: Wer zeigt die Spiele live im Stream?

Alle Infos zum Start der NFL-Saison 2022/23 bekommt ihr hier im Überblick.

NFL 2022/23: Start und Kickoff-Zeiten der neuen Saison

Über die 18 Wochen der Regular Season wird bestimmt, wer in den Play-offs um eine Teilnahme am Super Bowl LVII kämpfen wird. Dieser findet am 12. Februar 2023 in Glendale/Arizona statt.

Grundsätzlich gibt es in der NFL jede Woche ein Spiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02:20 Uhr. Die weiteren Spiele finden Sonntags um 19:00 Uhr und 22:05/22:25 Uhr statt. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet das Highlight-Spiel der Woche statt, dieses beginnt um 02:20 Uhr. Abschließend gibt es in der Nacht von Montag auf Dienstag noch ein oder mehrere Spiele. Je nach Spielort in Amerika variiert die Kickoff-Zeit.

Russell Wilson will die Denver Broncos zurück in die Play-offs führen. Die Seahawks-Legende wechselte vor der Saison die Mannschaften.

© Foto: Dustin Bradford/Getty Images/AFP

NFL live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Hier bleibt diese Saison alles beim Alten. Im Free-TV werden 56 Spiele zu sehen sein. Darunter fallen das Eröffnungsspiel, die Spiele in München und London und die kompletten Play-offs inklusive Super Bowl. Die Übertragungen teilen sich ProSieben und ProSieben Maxx. An jedem Sonntag strahlen die Sender zwei Livespiele aus. Das erste Spiel beginnt um 19:00 Uhr, das Zweite entweder um 22:05 oder 22:25 Uhr. Zusätzlich gibt es eine weitere Begegnung im kostenlosen Stream auf ran.de.

Die NFL online: Wo werden die Spiele via Stream übertragen?

Der Streamingdienst DAZN überträgt jede Woche die Begegnungen in der Nacht zu Freitag, Montag (beide 02:20 Uhr) und Dienstag (02:15). Dazu kommen 17 Einzelspiele um 19:00 Uhr am Sonntag sowie die kompletten Play-offs. Weiter gibt es auch in dieser Spielzeit am Sonntag die deutschsprachige Konferenz (ENDZN) und die englischsprachige Version (RedZone) zu sehen. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit die Spiele über den kostenpflichtigen Game Pass zu verfolgen. Hier können alle Spiele einzeln oder in der Konferenz RedZone geschaut werden. Ebenso zeigt ran.de ein Spiel sonntags im kostenlosen Stream.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

NFL-Übertragung: Was ändert sich ab 2023/2024?

Ab der Spielzeit 2023/2024 löst RTL den bisherigen Rechteinhaber ProSieben mit den Übertragung im Free-TV ab. Der Vertrag läuft bis 2028. Daneben baut DAZN seine Übertragungsrechte weiter aus.

RTL wird deutlich mehr Spiele zeigen als bisher ProSieben und ProSieben Maxx. Bei RTL, Nitro sowie bei RTL+ sollen insgesamt 80 Spiele zu sehen sein, inklusive der Play-offs, des Super Bowls sowie der Spiele in München und Frankfurt.

mit dpa