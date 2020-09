Netflix lädt im Oktober Filme, Serien und auch neue Staffeln bzw. Serien-Fortsetzungen auf seine Streamingplattform. Jeder Titel erscheint am Starttermin um 9 Uhr deutscher Zeit auf Netflix. Auch in diesem Monat sind viele Titel dabei, die mit großen Stars wie Adam Sandler, Kevin James, Lily Collins oder Lily James besetzt wurden.

Wie immer könnt ihr im Artikel nach den bisher bekannten Genres im Oktober suchen – am Computer Strg+F drücken und Genre eintippen:

Action

Comedy

Dokumentation

Drama

Horror

Kinder

Krimi

Mystery

Psycho

Sci-Fi

Thriller

Western

Hightlights der Netflix-Neuerscheinungen im Oktober 2020

Die K-Pop-Girl-Band „Blackpink“ bekommt im Oktober eine Netflix-Dokumentation: Fans werden hinter die Kulissen mitgenommen. Der Film „Blackpink – Light Up The Sky“ erscheint am 14.10.2020 auf Netflix.

Weiteres Highlight ist der Psycho-Thriller „Rebecca“, der ab dem 21.10.2020 auf Netflix verfügbar ist: Eine junge Frau lernt einen Witwer kennen, dessen Frau bei einem Segelunfall ums Leben kam. Noch immer spürt man ihre Anwesenheit und die neue Mrs. de Winter untersucht den rätselhaften Tod.

Neue Filme auf Netflix: Hungover Games, Daylight starten

1.10.2020

Daylight

Actionthriller: Bei einem Unfall im Tunnel unter dem Hudson River explodieren Chemikalien. Zwölf Menschen überleben und Kit Latura (Sylvester Stallone) bringt sich selbst in Gefahr, als er sie vor dem Einstürzen des Tunnels und dem Ertrinken retten will.

Für eine Handvoll Dollar

Western/Drama: Clint Eastwood spielt einen Gangster, der seines Lebens überdrüssig ist. Er arbeitet für rivalisierende Banden und spielt diese gegeneinander aus.

The Hungover Games

Komödie: Drei Freunde erwachen nach einer wilden Junggesellenparty in einer kuriosen Welt und stellen fest, dass sie sich in einem Zug auf dem Weg zu den Hungover Games befinden.

2.10.2020

Dick Johnson ist tot

Dokumentation: Um seinem unvermeidbaren Ableben auf humorvolle und eindringliche Weise zu begegnen, inszeniert Dick Johnson mit seiner Tochter Kirsten seinen eigenen Tod.

Ernste Männer

Drama/Komödie: Ein Slumbewohner spinnt ein Netz aus Lügen, um in der Gesellschaft endlich aufzusteigen. Doch besonders für seinen kleinen Sohn könnten seine Taten gefährlich werden.

Il legame – Die Bindung

Thriller/Horror: Während eines Besuches bei der Mutter ihres Verlobten in Süditalien kämpft eine Frau gegen den rätselhaften und heimtückischen Fluch, der ihr ihre Tochter entreißen will.

4.10.2020

Happy Old Year

Drama: Jean will ihr Haus aufräumen, entrümpeln und zum Homeoffice umgestalten. Dabei findet sie Dinge, die noch ihrem Ex-Freund gehören und sie fängt an über die Vergangenheit nachzudenken.

6.10.2020

The Mule

Thriller: Ein alter Gartenbauexperte findet sich in Geldnot wieder: Um sein Budget aufzubessern, wird er Lieferfahrer für ein mexikanisches Drogenkartell.

7.10.2020

Puzzle

Drama: Eine bescheidene Hausfrau findet neuen Lebensmut – dank Puzzles und ihrer neuen Bekanntschaft, einem Puzzle-Champion.

Hubie Halloween

Komödie: Hubie Dubois (Adam Sandler) liebt Halloween – allerdings feiert er das Fest nicht mit verkleidet, sondern will es so sicher wie möglich machen. Niemand zeigt sich dafür dankbar. Bis Menschen verschwinden und er die Polizei (Kevin James, Kenan Thompson) davon überzeugen will, dass die Monster echt sind und nur er sie aufhalten kann.

Youtube Trailer zu Hubie Halloween Komödie: Hubie Dubois (Adam Sandler) liebt Halloween – allerdings feiert er das Fest nicht mit verkleidet, sondern will es so sicher wie möglich machen. Niemand zeigt sich dafür dankbar. Bis Menschen verschwinden und er die Polizei (Kevin James, Kenan Thompson) davon überzeugen will, dass die Monster echt sind und nur er sie aufhalten kann.

9.10.2020

Mein 40-jähriges Ich

Drama/Komödie: Eine Dramatikerin verlässt das Glück. Nun will sie ihre künsterlische Stimme wiederfinden und entschließt sich dazu, Rapperin zu werden – mit 40 Jahren.

13.10.2020

The LEGO Movie 2: The Second Part

Komödie: Der Meisterbauer Emmet steht erneut vor Herausforderungen – Lucy und Batman werden entführt und Emmet muss im Weltall eine Lösung finden.

14.10.2020

Blackpink – Light Up The Sky

Dokumentation: Die koreanische Girl-Band „Blackpink“ erzählt ihre Geschichte – gezeigt werden unter anderem Aufnahmen für das zweite Album, Interviews, nie gezeigte Szenen und der Auftritt auf dem Coachella-Festival 2019.

16.10.2020

The Trial of the Chicago 7

Drama – wahre Begebenheit: Die „Chicago Seven“, eine Männergruppe, protestierten 1968 gegen den Vietnamkrieg. Ein Jahr später stehen sie vor Gericht: Ihnen wird Verschwörung und Aufhetzung vorgeworfen.

21.10.2020

Rebecca

Psycho-Thriller: Mrs. De Winter – gespielt von Lily James – geht eine stürmische Romanze mit einem reichen Witwer ein. Als neue Braut zieht sie auf sein Familienwesen, aber seine verstorbene Frau ist noch spürbar: Die neue Mrs. De Winter versucht den rätselhaften Tod aufzuklären.

Youtube Trailer zu Rebecca Psycho-Thriller: Mrs. De Winter – gespielt von Lily James – geht eine stürmische Romanze mit einem reichen Witwer ein. Als neue Braut zieht sie auf sein Familienwesen, aber seine verstorbene Frau ist noch spürbar: Die neue Mrs. De Winter versucht den rätselhaften Tod aufzuklären.

22.10.2020

Kadaver

Horror: Nach einem Atomdesaster nimmt eine hungernde Familie für eine Mahlzeit an einem Theaterstück in einem Hotel teil. Doch plötzlich verschwinden Mitglieder des Publikums.

23.10.2020

Die bunte Seite des Monds

Kinder: Ein Mädchen baut in diesem Netflix-Original ein Raumschiff, um damit zum Mond zu reisen und dort eine Mondgöttin kennenzulernen. Die Regie für das Zeichentrickmusical führt Trickfilmzeichner Glen Keane.

Neue Serien auf Netflix: „Jemand muss sterben“ und „Emily in Paris“

1.10.2020

Guten Morgen, Verônica

Krimi: Eine unauffällige Polizeiangestellte wird Zeugin eines Selbstmordes und beschließt, zwei vernachlässigte Fälle über misshandelte Frauen selbst in die Hand zu nehmen.

Familiar Wife – Staffel 1

Drama: Ein Mann stellt in einer Zeitreise fest, dass sein Leben und seine Frau völlig anders sind.

2.10.2020

Emily in Paris

Comedy/Drama: Die Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus den USA ergattert ihren Traumjob in Paris und beginnt ein neues Leben. Doch Arbeit, Freunde und Liebe halten sie gehörig auf Trab.

Song Exploder – How Music Gets Made

Dokumentation: Diese Serie ist an den gleichnamigen Podcast angelehnt – Musiker geben Einblicke in ihre Inspirationsquellen und den Schaffensprozess weltbekannter Songs.

16.10.2020

Jemand muss sterben

Krimi: Im Spanien der 1950er Jahre ruft ein Paar seinen Sohn aus Mexiko zurück, um ihn unter die Haube zu bringen. Doch Junior taucht in Begleitung eines Balletttänzers auf.

Neue Serien ohne Datum im Oktober auf Netflix

La Révolution – Staffel 1

Horror: Die Französische Revolution wird neu interpretiert: Der Erfinder der Guillotine entdeckt eine Seuche, wodurch Bürger durch den Adel ermordet werden.

Neue Staffeln auf Netflix: „Spuk in Hill House“ wird fortgesetzt

1.10.2020

Carmen Sandiego – Staffel 3

Thriller/Kinder: Carmen und ihr Team müssen einem Bösewicht immer voraus sein – ihre Reise führt sie nach Mexiko-Stadt, New Orleans und Venedig.

9.10.2020

Spuk in Bly Manor

Mystery/Horror: Nach „Spuk in Hill House“ soll die Fortsetzung noch gruseliger werden. Dieses Mal spielt die Geschichte in Bly Manor und handelt von seinen toten oder lebendigen Bewohnern. Die Hauptrollen spielen Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith und Amelia Eve.

Youtube Offizieller Trailer zu „Spuk in Bly Manor“ Mystery/Horror: Nach „Spuk in Hill House“ soll die Fortsetzung noch gruseliger werden. Dieses Mal spielt die Geschichte in Bly Manor und handelt von seinen toten oder lebendigen Bewohnern. Die Hauptrollen spielen Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith und Amelia Eve.

16.10.2020

Star Trek Discovery – Staffel 3 – neue Folge

Sci-Fi: In dieser Staffel reist die Discovery mit ihrer Reise 930 Jahre in die Zukunft in unerschlossenes Terrain. In der Föderation gab es einige Änderungen.