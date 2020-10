Der Film „Rebecca“ ist ab dem 21.10.2020 auf Netflix verfügbar. Doch Rebecca selbst taucht darin gar nicht auf: Sie ist die verstorbene Frau von Maxim de Winter, gegen deren Vermächtnis die neue Mrs. de Winter nun ankämpft. Sie will mehr über Rebeccas mysteriösen Tod erfahren – es zehrt an ihr und ihrer Beziehung zu Maxim: Sie plagen Albträume, die Haushälterin kippt Öl ins Feuer, Maxim macht ein Geheimnis daraus.

Der Film basiert auf dem Gothic-Psycho-Thriller (1938) von Daphne du Maurier, wurde bereits 1940 von Alfred Hitchcock insziniert – nun adaptiert der britische Regisseur Ben Wheatley den Film „Rebecca“ neu. Die FSK hat den Mystery-Thriller ab einem Alter von 12 Jahren freigegeben. Die Laufzeit beträgt 2 Stunden und 1 Minute.

Handlung von „Rebecca“ – Darum geht es im Film

Eine junge Frau (Lily James) verliebt sich in Monte Carlo in den Witwer Maxim de Winter (Armie Hammer). Nach ihrer Romanze heiraten die beiden und die junge Frau zieht mit ihm auf sein Anwesen „Manderley“ an der englischen Küste.

Maxims tote Frau Rebecca scheint aber noch in den Gemäuern des riesigen Hauses zu stecken – die neue Mrs. de Winter versucht sich einzuleben und kämpft gegen den Schatten von Rebecca an. Sie will herausfinden, was passiert ist – aber niemand will die Antworten liefern. Die finstere Haushälterin Mrs. Danvers hält Rebeccas Erbe weiter am Leben und erinnert die neue Frau an Maxims Seite immer wieder daran, dass Rebeccas Seele noch immer da ist – und dass die Liebe zwischen ihnen nicht echt ist.

Youtube Offizieller Trailer von „Rebecca“ mit deutschen Untertiteln

Cast von „Rebecca“: Das sind die Schauspieler des Netflix-Films

Zur Besetzung von „Rebecca“ gehören:

als die neue Mrs. de Winter – bekannt als „Cinderella“ und aus „Mamma Mia! Here we go again“.

als Mr. Maxim de Winter – bekannt aus „Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ und „Call Me by Your Name“.

als Mrs. Danvers – bekannt aus „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ und „Die dunkelste Stunde“.

als Jack Favell – bekannt als Rabe Diaval aus „Maleficent – Die dunkle Fee“ und „Maleficent: Mächte der Finsternis“.

Ben Crompton

als Ben – bekannt als Edd Tollett aus „Game of Thrones“.

als Beatrice Lacy – bekannt aus „Bodyguard“.

Ann Dowd

als Mrs. Van Hopper – bekannt als Tante Lydia in „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“.

Drehorte von „Rebecca“: Wo liegt das Anwesen Manderley?

Die Dreharbeiten für den Netflix-Film „Rebecca“ liefen im Juni 2019 an – gedreht wurde in Großbritannien und Frankreich.

Das Anwesen Manderley in England

Hatfield House diente in Ganz unangetastet sind die Drehorte, die für Manderley genutzt wurden, nicht: Dasdiente in Enola Holmes auch als das Zuhause des Lords Viscount Tewksbury.

Drehorte in Monaco und Frankreich