Blackpink starten seit 2016 als südkoreanische Girlband in der ganzen Welt durch – nun hat Netflix eine K-Pop-Dokumentation über die Karriere der vier Frauen veröffentlicht: „Blackpink: Light Up The Sky“ ist seit 14. Oktober 2020 auf der Streamingplattform verfügbar und erzählt von ihrem Aufstieg und der harten Arbeit, den Anforderungen gerecht zu werden. Die Musik-Biografie hat eine Länge von 1 Stunde und 19 Minuten.

Wer ist Blackpink?

Blackpink ist eine südkoreanische Girlband, die 2016 von YG Entertainment gegründet wurde – ein südkoreanisches Plattenlabel, das Künstler wie Psy („Gangnam Style“) vermarktet. Ihre erste Single „Square One“ wurde im August 2016 veröffentlicht. Als erste K-Pop-Girlband traten sie 2019 auf dem größten US-Musikfestival Coachella auf. Inzwischen haben sie mit anderen bekannten Musikern wie Dua Lipa, Lady Gaga und Selina Gomez gearbeitet.

Handlung der Dokumentation

Die Netflix Original-Dokumentation „Blackpink: Light Up The Sky“ zeigt den Weg zu internationalen K-Pop-Stars: Fans werden mit auf die Reise genommen, was die vier Bandmitglieder Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa seit ihrem Debüt im August 2016 erlebt haben. Gezeigt werden bisher unveröffentlichte, teils persönliche Augenblicke, die bei ihrer Arbeit und bei ihrer Tournee passierten, sowie Höhen und Tiefen des Ruhms und was es kostete, den Erfolg zu erreichen.

Youtube Trailer zu „Blackpink: Light Up The Sky“

Blackpink: Wer sind die Bandmitglieder?

Die südkoreanische Girlband Blackpink besteht aus vier Sängerinnen – Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa.

Jisoo

Jisoo wird als smarte, große Schwester mit schrägem Humor präsentiert. Sie wurde als Kim Ji-Soo am 3. Januar 1995 in Seoul, Südkorea, geboren. In der Band ist Jisoo die Leadsängerin und dient als Visual – das Gesicht der Gruppe.

Jisoo von Blackpink.

Jennie

Jennie ist die Rapperin der Gruppe. Ihre coole Art auf der Bühne täuscht über ihr sonst freundliches Wesen hinweg. Geboren wurde sie als Jennie Kim am 16. Januar 1996 in Seoul, Südkorea. In der Band ist Jennie ebenfalls Leadsängerin und die Hauptrapperin.

Jennie von BlackPink.

Rosé

Roseanne Park Chae-young, kurz Rosé, wurde am 11. Februar 1997 in Auckland in Neuseeland als Park Chae-young geboren. Als Main Vocalist singt sie in der Band, schreibt aber auch als Songwriterin Lieder. Darüber hinaus ist Rosé Leadtänzerin bei Blackpink.

Rosé von Blackpink.

Lisa

Lisa ist die Tänzerin der Gruppe und bringt mit ihrer fröhlichen Art die Menschen zum Lachen. Im privaten Leben heißt sie Lalisa Manoban bzw. wurde als Pranpriya Manoban in Bangkok in Thailand geboren. Ihr Geburtstag ist der 27. März 1997. Sie ist Haupttänzerin, Lead-Rapperin und Sub Vocalist – man hört sie also seltener.

Lisa von Blackpink.

Blackpink und ihre Rekorde: Was haben sie bisher erreicht?

Die Sängerinnen von Blackpink haben gemeinsam einige Rekorde gebrochen. Ende Juni erreichte das Quartett mit seinem Lied „How You Like That“ innerhalb von 24 Stunden 86,3 Millionen Aufrufe – inzwischen sind es knapp 590 Millionen. Mit dem Video auf YouTube wurden drei offizielle Weltrekorde gebrochen:

meistgesehenes YouTube-Video in 24 Stunden

meistgesehenes Musikvideo auf YouTube in 24 Stunden

meistgesehenes YouTube-Musikvideo in 24 Stunden von einer K-Pop-Gruppe

Youtube Musikvideo „How You Like That“ von Blackpink

Damit stoßen Blackpink Ariana Grande mit „Thank You, Next“ mit 55,4 Millionen Klicks vom Thron. Darüberhinaus sind sie die Girlband mit den meisten Followern auf Spotify mit rund 29 Millionen und auch mit den meisten YouTube-Abonnenten: 51,1 Millionen.