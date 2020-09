Für Netflix-Kunden gibt es im September wie immer neue Filme, Serien und Staffeln. Jeder Titel erscheint am Starttermin um 9 Uhr. Weil Netflix nicht alle Termine zeitgleich bekannt gibt, aktualisieren wir die Liste immer wieder.

Das sind die Genres im September – mit STRG+F könnt ihr im Artikel danach suchen:

Mögliche Highlights könnten in diesem Monat die neue Serie „ Ratched “ und der Film „ I’m Thinking of Ending Things “ sein. Beide sind schräg, psychotisch und ein wenig düster. Bei der Serie „Baby“ läuft am 16. September die finale Staffel an. Im Netflix-Trailer für September 2020 seht ihr schon erste Eindrücke: