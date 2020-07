Viel weiß man noch nicht, aber klar ist auf jeden Fall, dass die Streaming-Plattform Netflix im August 2020 wieder einige Titel für euch online nehmen wird. Darunter neue Filme, neue Serien und auch Fortsetzungen. Jeder Titel erscheint am Starttermin um 9 Uhr deutscher Zeit. Wir aktualisieren die Liste stetig für euch.

Bisher bekannt sind folgende Genres, nach denen ihr mit STRG+F im Artikel suchen könnt:

Action

Anime

Comedy

Dokumentation

Drama

Fantasy

Komödie

Krimi

LGBTQ

Realverfilmung

Satire

Sitcom

Superheld

Thriller

Western

Ein Highlight im August wird „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend“ sein: Während dem Schauen bestimmt ihr bei dem interaktiven Spezial, was die Protagonistin Kimmy als nächstes machen soll.

Youtube Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Neuheiten bei Netflix: Das sind neue Filme im August 2020

1. August 2020

Die nackte Kanone 33 1/3

Satire: Leutnant Frank Drebin unterbricht für einen Undercover-Job im Knast seinen Ruhestand und erfährt, dass ein Terrorist einen Bombenanschlag auf die Oscar-Verleihung plant.

Geronimo - Das Blut der Apachen

Drama/Western: Ende des 19. Jahrhunderts kämpft Apachen-Krieger Geronimo aussichtslos gegen die US-Armee.

Jackass Nummer Zwei - Der Film (uncut)

Komödie: Die waghalsige Crew lässt sich zu weiteren Stunts hinreißen. Das Wasserschlauch-Rodeo und die menschlichen Hai-Köder sollte man zu Hause keineswegs nachmachen.

Justin Bieber: Never Say Never

Musikdokumentation: Teenie-Idol Justin Bieber gewährt persönliche Einblicke in seine Karriere. Höhepunkt sind Ausschnitte aus seiner Erfolgstournee von 2010.

Love Story

Drama: Harvard-Studend Oliver heiratet seine große Liebe Jenny, deren soziale Herkunft nicht gegensätzlicher sein könnte - sehr zum Missfallen seines herrischen Vaters.

London Has Fallen

Action/Thriller: Terroristen greifen in London eine globale Machtelite an. Jetzt ist es mal wieder an Agent Mike Banning, den US-Präsidenten zu retten.

Plötzlich Papa

Komödie: Ein lebenslustiger Weiberheld ist gezwungen, endlich erwachsen zu werden: Er muss sich plötzlich um eine Baby kümmern, von dessen Existenz er bis dahin nichts wusste.

Scooby-Doo

Fantasy/Realverfilmung/Komödie: In dieser Realverfilmung begeben sich Scooby-Doo und seine Freunde nach Spooky Island. Dort wurde eine magische Kraft erweckt, die die gesamte Menschheit auszulöschen droht.

20. August 2020

John Shepherds Kontaktversuche mit Aliens

Dokumentation/LGBTQ: John Shepherd verwandelte das Haus seiner Großeltern in ein Labor. Von dort aus sendete er Musik ins Weltall, um mit Aliens zu kommunizieren.

28. August 2020

Geheime Anfänge

Krimi/Thriller: Polizisten suchen gemeinsam mit Comic- und Cosplay-Geeks nach einem Mörder, der die Herkunftsgeschichten von Superhelden nachstellt.

Netflix neue Serien August 2020: Diese Titel feiern Premiere

1. August 2020

Familiar of Zero - Staffel 1

Anime/Komödie: Wie es die Tradition ihrer aristokratischen Familie vorschreibt, besucht Louise eine berühmte Magierakademie. Eines Tages soll sie eine mächtige Zauberin werden.

Bakugan: Battle Planet – Staffel 1

Anime/Action: Dan Kouzo und seine Freunde lernen geheimnisvolle Kreaturen kennen und kämpfen gegen dunkle Mächte, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen.

5. August 2020

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Sitcom/Comedy/Komödie: In diesem interaktiven Special muss Kimmy vor der Hochzeit zunächst den bösen Plan des Reverend vereiteln. Nun sind die Zuschauer gefragt, was sie als Nächstes tun soll.

14. August 2020

Der Jahrhundertraub

Thriller: Die kolumbianische Serie beruht auf einer wahren Begebenheit: 1994 wird die Zentralbank der Republik überfallen. Diebe erbeuteten damals 33 Millionen US-Dollar.

Netflix Serien Fortsetzung: Diese Titel bekommen eine neue Staffel

1. August 2020