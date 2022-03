Jeden Monat dürfen sich Netflix-Abonnenten auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Auch der April 2022 hat einige Neuerscheinungen zu bieten, wie der Streamingdienst bekanntgegeben hat.

Begeisterte Liebesfilm-Fans können sich freuen, denn der neue Netflix-Film „Because of you“ erscheint. Er handelt von einer Studentin, die einen mysteriösen Jungen kennenlernt und sich mit ihm auf eine nächtliche Mission begibt. Außerdem findet das Warten auf die Fortsetzung des Netflix-Erfolges „Élite“ ein Ende: Die fünfte Staffel wird im April zu sehen sein.

Welche weiteren Filme und Serien erscheinen im April 2022 auf Netflix? Über welche neuen Staffeln dürfen wir uns freuen? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Neuerscheinungen im April vor.

Neue Filme und Dokus im April 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Filme und Dokumentationen. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

Youtube Neu auf Netflix im April 2022

„Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter“ – 01. April 2022

„Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter“ handelt von der ersten Mondlandung im Sommer 1969 aus zwei miteinander verwobenen Perspektiven. Dabei geht es einerseits um den triumphalen Moment aus der Sicht der Astronauten und des Kontrollzentrums und andererseits um den Blickwinkel eines Kindes aus Houston, Texas, mit seinen ganz eigenen intergalaktischen Träumen.

„The Bubble“ – 01. April 2022

In dieser Komödie geht es um eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern, die mitten in der Pandemie in einem Hotel festsitzen und versuchen, die Fortsetzung eines Action-Blockbusters über fliegende Dinosaurier fertigzustellen.

Youtube „The Bubble“ – Trailer

„Battle: Freestyle“ – 01. April 2022

Für Amalie geht ein Traum in Erfüllung, als sie mit ihrem Streetdance-Team zum großen Finale nach Frankreich eingeladen wird. Doch zwischen der Liebe zu ihrem Freund Mikael, privaten Problemen und starker Konkurrenz kann die Hoffnung auf den Sieg schnell wieder platzen. Kaum in Paris angekommen, muss sich die norwegische Tanzcrew gegen die harte, erbarmungslose Konkurrenz beweisen. Außerdem sind Amalies Gedanken abgelenkt, denn sie sucht in Paris nach ihrer Mutter, die dort eine Ballettschule betreibt. Als die Dinge außer Kontrolle geraten, muss Amalie die Reißleine ziehen. Möchte sie die Verbindung zu ihrer Mutter aufbauen, ihre große Liebe zu Mikael retten oder ihrem Traum vom Tanzen folgen?

„Celeb Five: Hinter den Kulissen“ – 01. April 2022

Beim Brainstorming der „Celeb Five“ geht es hinter den Kulissen heiß her, als sie ein Angebot für ein Comedy-Special bei Netflix erhalten. In dieser Komödie im Mockumentary-Stil dreht sich alles um die privaten Diskussionen der Komikerinnen einschließlich Parodien, Ausschnitten und Improvisation.

„Bohemian Rhapsody“ – 01. April 2022

Farrokh Bulsara trifft im Jahr 1970 auf die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon, die auf der Suche nach einem neuen Sänger für ihre Band sind. Aus den Vieren wird Queen, und aus Farrokh wird Freddie Mercury, eine Legende. Gemeinsam feiern sie bald musikalische Erfolge und schreiben einen Hit nach dem anderen, wie etwa „Bohemian Rhapsody“. Doch hinter der schillernden Fassade trifft Freddie ein schwerer Schicksalsschlag: Er erkrankt an Aids.

„Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit!“ – 06. April 2022

Auf der Bühne des Vinile in Rom gibt Michela Giraud vor ihrem Publikum ihre starken und selbstkritischen Ansichten zum Besten, mit denen sie sich schon immer von anderen abgehoben hat. In diesem Special widmet sich Michela Giraud mit einer großen Portion Selbstironie den existenziellen Problemen, die sie und eine ganze Generation umtreiben, und bleibt dabei immer dem kleinsten gemeinsamen Nenner treu: sich selbst. Michela Giraud gewährt Einblicke in ihre pietätlose Welt, für die es keine Anleitung gibt: von Geschichten, die das Leben schrieb, ihrer Kindheit und der Beziehung zu ihrer Schwester bis hin zu ihrer Jugend, ihrer wachsenden Berühmtheit, den Stereotypen des Lebens und wie man mit diesen umgeht.

„21 Bridges“ – 06. April 2022

Ein in Ungnade gefallener Detektiv der New Yorker Polizei bekommt eine Chance zur Wiedergutmachung. Dafür macht er sich auf die Jagd auf einen Polizistenmörder, bei der er sich bald auf der Spur einer großen Verschwörung durch ein kriminelles Imperium wiederfindet, in dem auch seine Kollegen ihre Finger im Spiel haben. Während der Ermittlungen kommt es zur totalen Abschottung Manhattans, die alle siebzehn Brücken des Bezirks umfasst.

„Rückkehr ins Weltall“ – 07. April 2022

„Rückkehr ins Weltall“ ist ein eindringliches Porträt über die Technik- und Astronautencrews der „SpaceX“ und gewährt seltene Einblicke in die erste bemannte Raumfahrtmission seit der Beendigung der Space-Shuttle-Mission im Jahr 2011, die von US-amerikanischem Boden startet. Die Dokumentation begleitet die NASA-Veteranen Bob Behnken, Doug Hurley und deren Familien im Vorfeld des Starts und ermöglicht es dem Publikum, bei dem nervenaufreibenden Flug zur internationalen Raumstation und in der Weltraumflugkontrollstation mit Elon Musk und dem „SpaceX“-Team, die die Crew für eine dramatische Wasserlandung zurück zur Erde leiten, hautnah dabei zu sein.

„Wie ein Tanz auf Glas“ – 08. April 2022

Nachdem die Startänzerin der spanischen „National Dance Company“ Selbstmord begeht, wird Irene ausgewählt, ihren Platz in der größten Ballettproduktion der Company einzunehmen: Giselle. Nachdem Irene nun das Ziel der Eifersucht der anderen Tänzerinnen ist, findet sie in Aurora eine Freundin – eine einsame Tänzerin, die von ihrer Mutter kontrolliert wird. Isoliert und angeheizt vom Druck der Ballettwelt, wird Irene und Auroras Beziehung immer obsessiver, bis sie zusammen weglaufen, um sich selbst zu finden.

„Yaksha: Ruthless Operations“ – 08. April 2022

Shenyang ist mit der größten Dichte an Geheimagenten der geopolitische Dreh- und Angelpunkt in Nordostasien. Hier agiert auch Kang-in, der Anführer eines Undercover-Teams für geheime Operationen in Übersee aus Südkorea. Der erfahrene Spion, der als Yaksha bekannt ist, setzt für seine Mission alles aufs Spiel. Eines Tages findet der Geheimdienst „NIS“ heraus, dass alle Ermittlungsergebnisse des Undercover-Teams über die Entwicklungen in Shenyang gefälscht sind. Yeom Jeong-won, die 4. Direktorin des „NIS“, ist darüber ernsthaft besorgt und entsendet Han Ji-hoon, einen Staatsanwalt aus Seoul, als Sonderermittler nach Shenyang. Yaksha und das Undercover-Team versuchen den Sonderermittler Ji-hoon abzuschütteln, doch dieser bleibt hartnäckig.

„The In Between“ – 08. April 2022

In der kanadischen Kleinstadt Pretty Lake häufen sich plötzlich die Todesfälle. Alle Opfer sind älter als 21 Jahre. Nachdem innerhalb weniger Tage mehr als 2.000 Erwachsene ohne bekannte Ursache sterben, entschließt die Regierung, die komplette Stadt durch das Militär von der Außenwelt abzuriegeln.

„Fack Ju Göhte“ 3 – 10. April 2022

Die Goethe-Gesamtschule steht vor dem Aus: Falls sie ihre Probleme nicht schnellstens löst, wird sie geschlossen. Um die Schule - und seinen Job – zu retten, muss Proleten-Lehrer Zeki Müller seine Chaosschüler um Chantal und Danger irgendwie durchs Abitur bringen. Doch die sind nicht gerade motiviert, seit eine Frau vom Berufsinformationszentrum ihnen die Zukunftsaussichten vermiest hat. Zeki muss sich etwas einfallen lassen. Dazu sitzt ihm auch noch die neue Anti-Mobbing-Beauftragte im Nacken.

„Choose or Die“ – 15. April 2022

Die junge College-Abrecherin Kayla sucht nach einer Lösung für ihre Geldprobleme. Dann erfährt sie von einem mysteriösen Survival-Computerspiel aus den 1980er Jahren. Wer das Spiel gewinnt, erhält am Ende ein Preisgeld von über 100.000 Dollar. Und diesen Gewinn hat bis heute noch niemand eingelöst.

„Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall“ – 19. April 2022

In den späten 1990ern und frühen 2000ern gab „Abercrombie & Fitch“ mit attraktiven Models, pulsierenden Bässen und einem eindringlichen Duft in den Einkaufszentren den Ton an. Doch der Erfolg der Marke war nicht von Dauer, denn das beliebte All-American-Image fiel Kontroversen über ausgrenzende Marketingkampagnen und diskriminierende Einstellungspraktiken zum Opfer.

„Because of you“ – 22. April 2022

Im Sommer vor dem Beginn ihres Studiums lernt Auden den mysteriösen Eli kennen, der ebenfalls an Schlaflosigkeit leidet. Während das Küstenstädtchen Colby schläft, begeben sich die beiden auf eine nächtliche Mission, um Auden zu helfen, das lustige, sorglose Teenagerleben zu genießen, von dem sie nie wusste, dass sie es wollte.

„Aquaman“ – 25. April 2022

Einst Heimat der fortschrittlichsten Zivilisation der Erde, ist die Stadt Atlantis heute ein Unterwasserkönigreich, das vom machthungrigen König Orm regiert wird. Mit seiner riesigen Armee plant Orm, die Welt an der Oberfläche zu erobern. Ihm in den Weg stellt sich Aquaman, Orms halbmenschlicher, halbatlantischer Bruder und der wahre Thronfolger. Mithilfe des königlichen Beraters Vulko muss Aquaman den legendären Dreizack zurückholen und sein Schicksal als Beschützer der Tiefe annehmen.

„David Spade: Nothing Personal“ – 26. April 2022

In David Spades Comedy-Special „David Spade: Nothing Personal“ nimmt er kein Blatt vor den Mund, ganz egal, ob es sich um seine Abneigung gegen Krabben oder seinen einzigartigen Ansatz handelt, Drogen abzulehnen.

„Silverton Siege“ – 27. April 2022

Drei Freiheitskämpfer der „Umkhonto weSizwe“ erkennen beim Versuch, ein Kraftstofflager zu sabotieren, dass sie mit ihrer Mission in eine Falle getappt sind, denn die Polizei wartet bereits auf sie. Daraufhin beginnt eine tödliche Verfolgungsjagd, bei der sie sich in einer Bank verschanzen. Das Trio ist sich sicher, dass sie Opfer eines „Impimpi“ geworden sind – eines Verräters und Polizeispitzels, bei dem es sich möglicherweise sogar um einen von ihnen handelt. Die Situation in der Bank wird immer angespannter und sie geraten aneinander. Alle Beteiligten haben eines gemeinsam: den Kampf um die Freiheit. Als sie erkennen, dass das Gefängnis oder der Tod ihre einzigen Optionen sind, beschließen sie, die Freilassung von Nelson Mandela zu verhandeln.

„Bubble“ – 28. April 2022

Die Geschichte spielt in Tokio, nachdem Blasen, die sich den Gesetzen der Schwerkraft widersetzten, auf die Welt herabregneten. Abgeschnitten von der Außenwelt ist Tokio zu einem Spielplatz für eine Gruppe junger Menschen geworden, die ihre Familien verloren haben. Die Stadt dient ihnen nun als Schlachtfeld für Parkour-Teamkämpfe, bei denen sie von Gebäude zu Gebäude springen. Hibiki, ein junges Ass, das für seinen gefährlichen Spielstil bekannt ist, stürzt eines Tages durch eine waghalsige Aktion in den Ozean und wird von Uta, einem Mädchen mit mysteriösen Kräften, gerettet. Dann hören die beiden ein einzigartiges Geräusch, das nur für sie hörbar ist. Warum ist Uta plötzlich bei Hibiki aufgetaucht? Ihre Begegnung führt zu einer Enthüllung, die die Welt verändern wird.

Youtube „Bubble“ – Trailer

„Rumspringa“ – 29. April 2022

Ein junger Amischer reist nach Berlin, um sich auszuprobieren. Dort findet er seine Wurzeln, verliebt sich und er gerät in das Abenteuer seines Lebens.

Neue Serien und Staffeln im April 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Serien und Staffeln. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Trivia Quest“ Staffel 1 – 01. April 2022

„Trivia Quest“ ist die erste interaktive Tagesquizserie von Netflix. Die Mitspielenden unterstützen unseren Helden Willy dabei, die animierten Bewohner von Trivialand vor dem bösen Rocky zu retten, der das gesamte Wissen der Welt an sich bringen will.

„The Last Bus“ Staffel 1 – 01. April 2022

Zu Beginn von „The Last Bus“ machen Schülerinnen und Schüler einen Ausflug, um dem Launch der sogenannten „Genie-Orbs“, einer neuen Klasse von Umweltrobotern beizuwohnen. Doch als der Tech-Milliardär Dalton Monkhouse die KI-gesteuerten Roboter vorstellt, scheinen diese das Publikum scheinbar in Luft aufzulösen. Dasselbe geschieht tausendfach an anderen Orten auf der Welt. Die Schülerinnen und Schüler schaffen es gerade noch, zu ihrem alten Schulbus zu fliehen, und fahren auf der Suche nach Antworten zurück nach Hause – wo sie eine menschenleere Welt vorfinden. Sie erkennen, dass sie sich wehren müssen, und begeben sich auf einen Roadtrip, um Dalton Monkhouse sowie Antworten auf den Verbleib ihrer Familien zu finden. Unterwegs müssen sie sich einer Reihe von immer intensiveren Herausforderungen stellen – von riesigen Müllmonstern zu einem beschädigten Orb mit eigenen Racheplänen.

„The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt“ Staffel 2 – 01. April 2022

Die Organisationsprofis und Erfolgsautorinnen Clea Shearer und Joanna Teplin hinter dem innovativen Unternehmen „The Home Edit“ sind zurück und sagen mit ihrem einzigartigen Einrichtungsstil, ihrem Pragmatismus und ihrem Humor erneut dem Chaos den Kampf an, um das Leben ihrer Kunden auf dramatische Weise zu verwandeln. In dieser Staffel kann sich das Publikum nicht nur auf noch größere Aufräumprojekte und noch dramatischere Umgestaltungen freuen, sondern auch einen Blick in Clea Shearer und Joanna Teplins eigene Häuser werfen und miterleben, wie sie ihr Privatleben und ihr bahnbrechendes Unternehmen gleichzeitig organisieren.

„The Ultimatum: Marry or Move on“ Staffel 1 – 06. April 2022

Sechs Paare, die kurz vor der Hochzeit stehen, sich aber nicht gleichermaßen sicher sind, ob sie wirklich heiraten wollen, wird ein Ultimatum gestellt: Sie müssen sich innerhalb von etwas über acht Wochen auf die Hochzeit festlegen oder es komplett sein lassen. Zudem können sie in der Zwischenzeit aus den anderen Paaren einen potenziellen neuen Partner oder eine Partnerin wählen und bekommen so zwei unterschiedliche Zukunftsperspektiven geboten, die ihr Leben verändern könnten.

„Senzo Meyiwa: Mord an einem Fußballstar“ Staffel 1 – 07. April 2022

Senzo Meyiwa, der beliebte Kapitän der südafrikanischen Fußballnationalmannschaft, wurde im Haus der Mutter seiner Freundin erschossen. Obwohl es sechs Augenzeugen gab, darunter einige seiner besten Freunde, wird den vermeintlichen Auftragskillern unter Tatverdacht erst jetzt, acht Jahre später, der Prozess gemacht. Sind diese fünf Männer für die Tat verantwortlich oder sollte mit der Ermordung etwas noch viel Schlimmeres verschleiert werden?

„Tiger & Bunny“ Staffel 2 – 08. April 2022

In Sternbild City leben Menschen jeder Herkunft und Ethnie neben Leuten mit übermenschlichen Fähigkeiten namens „NEXT“, die ihre „NEXT“-Fähigkeiten dazu verwenden, den Frieden zu bewahren. Die Helden tragen Sponsorenlogos, helfen bei der Verbrechensbekämpfung und retten Mitbürger, um das Image ihrer jeweiligen Unternehmen aufzubessern und Heldenpunkte zu sammeln. Ihre Taten werden über die beliebte Show „Hero TV“ übertragen, wo sie auf der jährlichen Rangliste nach oben klettern und den Status „King of Heroes“ erzielen können. Kotetsu T. Kaburagi und Barnaby Brooks Jr. steigern den guten Ruf ihres Unternehmens „Apollon Media“, indem sie gute Heldentaten vollbringen und den Frieden bewahren. Das Heldensystem von Sternbild City wurde mittlerweile auf der ganzen Welt etabliert. Während sich immer mehr Helden hervortun, taucht ein neuer Held in Sternbild City auf. Kotetsu und Barnaby gehören nun zu den alteingesessenen Helden. Werden sie die Erwartungen an sie erfüllen können?

„Dirty Lines“ Staffel 1 – 08. April 2022

Die Geschichte von „Dirty Lines“ beginnt 1987 in Amsterdam zu einer Zeit, in der sich die niederländische Gesellschaft im stetigen Umbruch befindet. Die Studentin Marly Salomon nimmt einen Nebenjob bei „Teledutch“ an, der brandneuen Firma von Frank und Ramon Stigter, den Gründern der ersten Telefonsex-Hotlines in Europa. Die beiden Brüder werden über Nacht reich – und Marly Teil dieses rasanten Wandels. In den letzten Jahren des Kalten Krieges steigt die Hoffnung auf die Zukunft und eine neue Generation macht sich auf, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Amsterdam wird zum Zentrum einer kulturellen Revolution mit radikalen neuen Musikstilen und einer neuen Sexdroge. Die Telefonsex-Hotlines ermöglichen die Erfahrung von anonymem Sex auf ganz neue Art und verändern die Moralvorstellungen bei den Kunden – und auch deren Anbieter.

„Élite“ Staffel 5 – 08. April 2022

In Staffel 5 soll das neue Schuljahr in „Las Encinas“ für die Elite-Schülerinnen und -Schüler nicht weniger ereignisreich werden als die Jahre zuvor. Die Lovestory zwischen Samuel und Ari könnte durch Phillipes verhängnisvoller Silvesterparty sowie Guzmans Abgang ins Wanken geraten - denn möglicherweise wird das Geheimnis um Armandos Tod gelüftet. Unterdessen versucht Omar über Ander hinweg zu kommen und Rebeca begibt sich auf einen Selbstfindungsprozess. Auch der Neuzugang Bilal ist nicht unbedingt eine Erleichterung für den ganzen Troubel in der Clique. Nebenbei sorgen die beiden Neuzugänge Isadora, die junge Erbin eines riesigen Nachtclub-Imperiums, und Iván, der Sohn eines weltberühmten Fußballstars, für jede Menge Aufsehen in „Las Encinas“.

Youtube „Élite“ Staffel 5 – Teaser

„Hard Cell“ Staffel 1 – 12. April 2022

Die als Dokumentation getarnte Comedyserie „Hard Cell“ spielt im Frauenknast „HMP Woldsley“. Die Serie spielt sich über einen Zeitraum von 6 Wochen ab, in dem die Insassinnen unter der Regie des ehemaligen „EastEnders“-Stars Cheryl Fergison ein Musical einstudieren. Bei den Proben trifft eine bunt zusammengewürfelte Gruppe Frauen aufeinander, die ihre Stimme finden, Selbstbewusstsein entwickeln und als Freundinnen zusammenwachsen.

„Unsere wunderbaren Nationalparks“ Staffel 1 – 13. April 2022

In dieser beeindruckenden fünfteiligen Serie mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama werden die wunderbaren Nationalparks und unberührten Naturgebiete der Erde erkundet. Jede Folge handelt von der Geschichte eines Nationalparks und dessen – gigantisch großen und winzig kleinen – tierischen Bewohnern. Dabei wird auf die sich ständig im Wandel befindende Beziehung zwischen Menschen und Wildtieren eingegangen. Von den Gewässern der „Monterey Bay“ in Kalifornien über die leuchtend rote Erde des „Tsavo National Parks“ in Kenia oder die üppigen Regenwälder des „Gunung Leuser National Parks“ in Indonesien bis hin zum majestätischen chilenischen Teil Patagoniens – „Unsere wunderbaren Nationalparks“ lädt dazu ein, diese natürlichen Lebensräume zu erkunden sowie neue Wege zu finden, um diese zu schützen und für zukünftige Generationen zu bewahren.

„Beinahe glücklich“ Staffel 2 – 13. April 2022

In der zweiten Staffel von „Beinahe glücklich“ gerät Sebastián immer mehr in Konflikt mit den Menschen in seinem Umfeld: mit seiner Ex-Frau, die von einem anderen Mann schwanger ist, seinen Kindern, die ihn zur Rede stellen, seinen Kollegen, die ihn jeden Tag weniger respektieren, seinem Bruder, der jede Entscheidung, die er fällt, infrage stellt – und vor allem mit sich selbst. Doch selbst, wenn es zeitweise unangenehm wird, entpuppt sich das vermeintliche Drama als Komödie. Wird Sebastián jemals glücklich werden?

„Ultraman“ Staffel 2 – 14. April 2022

Der junge Fotograf Kotaro Higashi bekommt es mit einem rätselhaften Vermisstenfall zu tun. Zusammen mit seiner Freundin Izumi will er dem Interstellaren Konzil eins seiner Fotos vorlegen, das beweist, dass es sich um das Werk von Außerirdischen handelt. Doch ein Vorfall verwandelt ihn in einen Superhelden mit feurigen übernatürlichen Kräften. Und plötzlich taucht vor diesem Ultraman in Menschengröße eine riesige kosmische Waffe auf.

„Anatomie eines Skandals“ Staffel 1 – 15. April 2022

Diese Psychothrillerserie ist ein fesselndes Gerichtsdrama, in dem persönliche und politische Skandale von Großbritanniens Elite bloßgelegt werden, wobei die Wahrheit irgendwo zwischen Gerechtigkeit und Privileg liegt. Das Ehepaar James und Sophie Whitehouse lebt ein sorgloses und ruhiges Leben. James’ Karriere verläuft steil – mit einem Ministerposten im Parlament und einer liebenden Familie zu Hause. Doch dann droht ein skandalöses Geheimnis alles zunichtezumachen. Die Prozessanwältin Kate Woodcroft verfolgt ihre eigene Karriere und ihre Anklage hat weitreichende Folgen für Westminster, die Whitehouse-Ehe und ihr eigenes Ansehen.

Youtube „Anatomie eines Skandals“ – Trailer

„Better call Saul“ Staffel 6 Teil 1 – 19. April 2022

Die Serie spielt einige Jahre vor den Ereignissen der Hit-Serie „Breaking Bad“ und zeigt die Anfänge von Rechtsanwalt Jimmy McGill, der später zu Saul Goodman wird. So wird seine kriminelle Vergangenheit näher beleuchtet und wie er eigentlich versucht, als großer Star-Anwalt Karriere zu machen – doch ohne Erfolg. Schlimmer noch: Er gerät immer mehr und mehr auf die schiefe Bahn und kommt so in den Kontakt mehrerer zwielichtiger Gestalten des mexikanischen Drogen-Kartells. Unterstützung bekommt er von seiner Freundin Kim Rhea Seehorn, die ebenfalls Anwältin ist.

„Pacific Rim: The Black“ Staffel 2 – 19. April 2022

In Staffel 2 von „Pacific Rim: The Black“ ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Zusammen mit der Attentäterin Mei und dem mysteriösen Mensch-Kaiju-Hybriden Boy müssen Taylor und Hayley ein gefährliches Gebiet durchqueren, das von der blutrünstigen Sekte der Schwestern der Kaiju kontrolliert wird.

„Matrjoschka“ Staffel 2 – 20. April 2022

Vier Jahre sind ins Land gezogen, seit Nadia und Alan gemeinsam der Zeitschleife der Sterblichkeit entkommen sind. Auch in der zweiten Staffel von „Matrjoschka“ dreht sich alles um existenzielle Themen – oftmals aus einem humorvollen und futuristischen Blickwinkel. In dieser Staffel tauchen Nadia und Alan durch ein Zeitportal, das sich plötzlich an einem der berüchtigtsten Orte Manhattans auftut, tiefer in ihre Vergangenheit ein und müssen feststellen, dass das Sterben ohne Ende nicht das Schlimmste ist, das einem widerfahren kann. Zunächst eröffnet sich ihnen ein immer größer werdendes Abenteuer, das sich über mehrere Zeitalter und Generationen spannt, ihnen jedoch schnell über den Kopf wächst. Also begeben sie sich zusammen auf die Suche nach einem Ausweg.

„Yakamoz S-245“ Staffel 1 – 20. April 2022

Als die Erde von einer Katastrophe heimgesucht wird, muss ein Meeresbiologe auf einer U-Boot-Mission mit der Crew ums Überleben kämpfen.

„Selling Sunset“ Staffel 5 – 22. April 2022

Luxushäuser und großes Drama: Die Top-Immobilienmaklerinnen von „The Oppenheim Group“ sind wieder da. „Selling Sunset“, die Netflix-Serie, in der sich alles um Top-Immobilien in Los Angeles dreht, erzählt die Geschichten von sieben der erfolgreichsten Immobilienverkäuferinnen, die alle für die Top-Agentur in den Hollywood Hills und am Sunset Strip arbeiten. Auf dem heiß umkämpften Immobilienmarkt von Los Angeles arbeiten alle hart und schenken sich nichts. Diese Damen tun zwar alles, um in ihrem Job nach ganz oben zu kommen, versuchen dabei aber auch, ihr Privatleben im Griff zu behalten. In dieser Staffel bekommen sie es mit noch außergewöhnlicheren Häusern, schockierenden neuen Romanzen und explosiven Wahrheiten zu tun, die ihr Leben, ihre Beziehungen und ihre Karrieren für immer verändern werden.

„Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken“ Staffel 1 – 28. April 2022

„Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken“ erzählt die Geschichte des jungen Samurai-Hasen Yuichi, einem Nachfahren des berühmten Kriegers Miyamoto Usagi, der eine epische Reise unternimmt, um ein echter Samurai zu werden. Dabei ist er nicht allein. Er führt eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Helden an, darunter ein durchtriebener Kopfgeldjäger, ein hinterlistiger Ninja, ein geschickter Taschendieb und eine treue und zahme Eidechse. Mit ihnen kämpft er gegen Maulwürfe aus dem Untergrund, Fledermäuse mit scharfen Metallflügeln und Monster aus einer anderen Dimension. Und all das nur, um der beste Samurai der Usagis zu werden.

„Ozark“ Staffel 4 Teil 2 – 29. April 2022

Seit der vorigen Staffel von „Ozark“ sind sechs Monate vergangen. Das Casino ist wieder geöffnet, aber Marty und Wendy sind verschiedener Meinung, wie es mit der Familie weitergehen soll. Marty will vor allem den Status Quo erhalten, während Wendy mit Unterstützung von Helen und dem Drogenkartell-Boss Omar Navarro expandieren will. Als plötzlich Wendys Bruder Ben in der Stadt auftaucht, bricht in der gesamten Familie das Chaos aus.

Youtube „Ozark“ Staffel 4 Teil 2 – Teaser

„Grace and Frankie“ Staffel 7 – 29. April 2022

Nick wurde vom FBI wegen Steuerbetrug und Aktienbetrug verhaftet. Doch Grace hat er ein unerwartetes Geschenk hinterlassen, in Form eines Gelddepots, das in seiner Couch versteckt war. Den Geldsegen nutzt Grace als Finanzierung für ihre und Frankies Idee der Erhebung, einer Toilette für Senioren. Sol und Robert müssen jetzt ins Strandhaus ziehen, nachdem ihr Haus unter Wasser gesetzt wurde und die Versicherung für den Schaden nicht aufkommt. Jetzt müssen die 4 Ex-Ehepartner in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. Das Chaos ist vorprogrammiert.