Die Serie „Emily in Paris“ hat die Zuschauer von Netflix im Sturm erobert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Streamingdienst bereits kurz nach dem Start der zweiten Staffel eine dritte und vierte bestätigt hat. Die Protagonistin entführt die Zuschauer dann wieder in die Stadt der Liebe und setzt sich mit den Eigenarten des Lebens in Frankreich auseinander.

Doch wann genau ist der Starttermin der Fortsetzung? Wovon wird Staffel 3 handeln? Und wer sind die Darsteller? Start, Handlung, Trailer, Folgen, Cast und Co. – alle Infos zu Staffel 3 findet ihr hier.

„Emily in Paris“ Staffel 3: Start und Uhrzeit auf Netflix

Nach dem großen Erfolg von Staffel 2 hat der Streamingdienst Netflix nun Staffel 3 und Staffel 4 von „Emily in Paris“ offiziell bestätigt. Einen festen Starttermin für Staffel 3 wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Sobald dazu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Neustarts sind auf Netflix wie immer am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

„Emily in Paris“ Staffel 3: Handlung

Genaue Informationen über die Handlung der dritten Staffel von „Emily in Paris“ gibt es im Moment noch nicht. Es lässt sich jedoch vermuten, dass Emilys Karriere eine große Wendung nehmen könnte, da sie am Ende von Staffel 2 vor einer lebensverändernden Entscheidung über ihre berufliche und persönliche Zukunft in Paris steht.

Außerdem gibt es nach dem großen Gefühlschaos in Staffel 2 noch einiges zu klären. Wird Emily an der Fernbeziehung zu Alfie festhalten, obwohl sie insgeheim Gefühle für Gabriel hegt? Oder kehrt die junge Frau Paris erstmal den Rücken, bevor sie beginnt für die wahre Liebe zu kämpfen?

„Emily in Paris“ Staffel 3: Folgen

Bisher wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, wie viele Folgen Staffel 3 umfassen wird. Da jedoch die erste und die zweite Staffel jeweils zehn Folgen umfassen, lässt sich vermuten, dass dies auch bei Staffel 3 der Fall sein wird.

Auch die Länge und die Titel der einzelnen Episoden sind im Moment noch nicht bekannt. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

„Emily in Paris“ Staffel 3: Trailer

Bisher gibt es noch keinen offiziellen Trailer zu Staffel 3 von „Emily in Paris“. Sobald dieser jedoch veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

„Emily in Paris“ Staffel 3: Besetzung

Es wurde bisher noch keine offizielle Darsteller-Liste der dritten Staffel von „Emily in Paris“ veröffentlicht. Da es in der zweiten Staffel jedoch bereits ein Wiedersehen mit dem beliebten Cast aus Staffel 1 gab, lässt sich vermuten, dass wir auch in der neuen Staffel auf viele bekannte Gesichter treffen werden. Demgegenüber können sich Fans sicherlich auch über einige neue Darsteller freuen.

Hier seht ihr die aktuellen Schauspieler von „Emily in Paris“ im Überblick:

Lily Collins als Emily Cooper

Lucas Bravo als Gabriel

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie

Ashley Park als Mindy Chen

Lucien Laviscount als Alfie

Samuel Arnold als Julien

Camille Razat als Camille

Bruno Gouery als Luc

Kate Walsh als Madeline

William Abadie als Antoine Lambert

Arnaud Binard als Paul Brossard

„Emily in Paris“: Handlung von Staffel 1

Emily Cooper ist eine ehrgeizige Marketingmanagerin aus Chicago. Als ihre Firma eine französische Marketingagentur für Luxusmarken erwirbt, wird ihr plötzlich ihr Traumjob in Paris angeboten – sie soll die Social-Media-Strategie für die Agentur komplett überarbeiten. Emilys neues Leben in Paris ist voller gefährlicher Ablenkungen und überraschender Herausforderungen, während sie damit beschäftigt ist, ihre Arbeitskollegen von ihrem Können zu überzeugen, neue Freunde zu gewinnen und sich durch allerlei romantische Abenteuer zu manövrieren.

„Emily in Paris“: Handlung von Staffel 2

Jetzt, wo Emily sich in Paris eingelebt hat, findet sie sich in der Stadt zwar besser zurecht, die Eigenarten des Lebens in Frankreich bereiten ihr jedoch noch immer Schwierigkeiten. Nach der problematischen Dreiecksbeziehung mit ihrem Nachbarn und ihrer ersten richtigen französischen Freundin will sie sich nun auf die Arbeit konzentrieren – die sich von Tag zu Tag komplizierter gestaltet. Im Französischunterricht lernt sie einen Engländer kennen, der sie zwar rasend macht, den sie aber auch nicht aus dem Kopf bekommt.

Ausführliche Infos zur Staffel 2 findet ihr hier: