Die Geschichte des ungleichen Mutter-Tochter-Gespanns in „Ginny & Georgia“ hat die Zuschauer von Netflix im Sturm erobert. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass der Streamingdienst Staffel 2 angekündigt hat. Fans bekommen dann weitere Einblicke in das chaotische Leben der Familie und auch das ein oder andere Geheimnis kann nicht länger verschwiegen werden.

Doch wann genau ist der Starttermin der Fortsetzung? Wovon wird Staffel 2 handeln? Und wer sind die Darsteller? All das erfahrt ihr hier.

„Ginny & Georgia“ Staffel 2: Start auf Netflix

Im Frühjahr 2021 hat Netflix die zweite Staffel von „Ginny & Georgia“ bestätigt. Ein offizieller Starttermin wurde für die neuen Folgen jedoch noch nicht bekannt gegeben. Da die Dreharbeiten allerdings erst vor kurzem begonnen haben, lässt Staffel 2 noch etwas auf sich warten, sodass wir mit einem Start im Herbst 2022 rechnen.

„Ginny & Georgia“ Staffel 2: Wie viele Folgen gibt es?

Staffel 2 wird erneut 10 Episoden umfassen. Die Länge und die Titel der Folgen sind jedoch bisher noch nicht bekannt.

„Ginny & Georgia“ Staffel 2: Handlung

Das Finale von „Ginny & Georgia“ Staffel 1 endete in einem Chaos: Ginny erfuhr von einem Geheimnis, das die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter Georgia für immer verändert. Wie es weitergeht, lässt sich nach aktuellem Stand nur erahnen. Zu vermuten ist, dass in der kommenden Staffel mehr über Georgias Vergangenheit verraten wird. Ginnys Vater könnte eine größere Rolle übernehmen, außerdem könnte der Vater von Austin, Ginnys kleinem Bruder, auftauchen. Auch ist in der Fortsetzung denkbar, dass die Verbindung zwischen Georgia und Joe weiter erzählt wird...

„Ginny & Georgia“ auf Netflix: Wie geht es in Staffel 2 weiter?

© Foto: Netflix

„Ginny & Georgia“ Staffel 2: Trailer

Bisher gibt es noch keinen offiziellen Trailer zu Staffel 2 von „Ginny & Georgia“, sobald dieser jedoch veröffentlicht wird, erfahrt ihr es hier.

„Ginny & Georgia“ Staffel 2: Besetzung

Es wurde bisher noch keine offizielle Darsteller-Liste der zweiten Staffel von Netflix veröffentlicht. Da in einem Ankündigungsvideo jedoch bereits ein Großteil der Besetzung aus Staffel 1 auftaucht, gehen wir davon aus, dass sich an dem Cast nicht viel verändert. Demgegenüber können sich Fans sicherlich auch über einige neue Gesichter freuen.

Hier seht ihr die Schauspieler von „Ginny & Georgia“ im Überblick:

Antonia Gentry als Ginny Miller

Brianne Howey als Georgia Miller

Diesel La Torraca als Austin Miller

Raymond Ablack als Joe

Scott Porter als Bürgermeister Paul Randolph

Jennifer Robertson als Ellen Baker

Felix Mallard als Marcus Baker

Sara Waisglass als Maxine Baker

Katie Douglas als Abby

Chelsea Clark als Norah

Nathan Mitchell als Zion Miller

„Ginny & Georgia“: Handlung Staffel 1

Die zweifache Mutter Georgia will sich nach Jahren auf der Flucht mit ihren Kindern Ginny und Austin in Neuengland niederlassen und einen Neuanfang wagen. Dort hofft sie auf bessere Zeiten und möchte ihren Kindern etwas bieten, was sie noch nie hatten: ein normales Leben. Doch der typische Familienalltag stellt sich nicht so recht ein, denn Georgia wird von ihrer Vergangenheit eingeholt und tut alles, um ihre Liebsten zu beschützen.