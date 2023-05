Die Serie „Ginny & Georgia“ ist ein großer Erfolg auf Netflix. Das ungleiche Tochter-Mutter-Gespann hat die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Im Januar durften sich die Fans über die zweite Staffel freuen, die mit einem ordentlichen Cliffhanger endete. Jetzt hat der Streamingdienst endlich bestätigt, dass die Geschichte noch weitergeht.

Wann startet Staffel 3? Worum geht es? Und welche Schauspieler sind im Cast? Was aktuell zur Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Netflix bestätigt Staffel 3 von „Ginny & Georgia“

Für gewöhnlich macht Netflix eine Fortsetzung davon abhängig, wie erfolgreich die aktuellen Folgen sind. Nachdem die ersten beiden Staffeln es beide in die Top 10 der beliebtesten Serien geschafft hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis der Streamingdienst Staffel 3 ankündigt. Und tatsächlich dürfen sich die Fans freuen: Netflix hat jetzt direkt zwei weitere Staffeln bestätigt. Somit sind Staffel 3 und Staffel 4 sicher!

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Mittlerweile ist die dritte Staffel zwar offiziell bestätigt, doch es gibt leider noch keinen Starttermin. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Was jedoch sicher ist: Neue Folgen stehen am Erscheinungstag immer ab 9 Uhr auf der Streamingplattform zur Verfügung.

Worum geht es in Staffel 3 von „Ginny & Georgia“?

Die zweite Staffel hat die Zuschauer ganz schön in Atem gehalten. Doch wie könnte es danach weitergehen?

*Achtung, Spoiler zu Staffel 2*

In den Folgen wird es ernster als zuvor: Ginnys Selbstverletzung wird umfangreich thematisiert, inklusive ihrer Therapie. Außerdem wird die junge Liebe zwischen Ginny und Marcus erzählt sowie deren Trennung. Marcus leidet wieder an Depressionen und sieht keinen anderen Weg. Ginnys Freundinnen raufen sich schließlich wieder zusammen, sodass die „Mang“-Gang zurück ist. Austins Vater Gil taucht in Wellsbury auf und versucht, Georgia zu erpressen, während Gabriel Cordova weiter gegen sie ermittelt.

In der letzten Folge kommt es schließlich zur Hochzeit von Georgia und Paul, nachdem sie ihm (fast) die ganze Wahrheit über ihre Vergangenheit erzählt hat. Doch während der Feier taucht Cordova mit Polizisten auf, die Georgia wegen des Mordes an Tom Fuller, Cynthias todkrankem Mann, festnehmen. Dieses Ende lässt einige Fragen offen, die reichlich Material für eine weitere Staffel bieten...

Im Ankündigungsvideo zu den zwei weiteren Staffeln versprechen die Schauspieler schon mal „viel Drama und viele Dreiecksgeschichten“.

Wie viele Folgen hat „Ginny & Georgia“ Staffel 3?

Staffel 1 und Staffel 2 von „Ginny & Georgia“ umfassen jeweils insgesamt zehn Folgen. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass sich Netflix auch bei Staffel 3 daran orientieren wird.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3?

Noch gibt es keinen offiziellen Trailer für die dritte Staffel. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von Staffel 3 von „Ginny & Georgia“ im Überblick

Noch hat Netflix den Cast von „Ginny & Georgia“ Staffel 3 nicht verkündet. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast für die Fortsetzung zurückkehrt. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die aktuellen Darsteller von „Ginny & Georgia“ im Überblick: