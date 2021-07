Am Montag, 05.07.2021, startet „Mein Date, mein bester Freund & ich“ auf Sat.1. In der neuen Datingshow machen sich acht Single-Frauen auf die Suche nach der großen Liebe. Unterstützt werden sie dabei von ihren schwulen besten Freunden. Die Freundschafts-Duos ziehen gemeinsam in eine Villa auf Teneriffa, wo die Frauen verschiedene Männer daten werden.

Doch wer sind die männlichen Kandidaten? Welche Teilnehmer warten auf die Single-Damen und ihre besten Freunde? Wir stellen euch die Männer vor.

„Mein Date, mein bester Freund & ich“ Kandidaten: die Single-Männer

Auf die acht Kandidatinnen warten insgesamt 21 Single-Männer. Die Teilnehmer sind alle zwischen 23 und 37 Jahre alt und kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wer am Ende bei welcher Frau landen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Sebastian H.

Sebastian H. ist 34 Jahre alt. Er kommt aus der Nähe von Hamburg.

Sebastian will bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“ eine Partnerin finden.

Marc Si.

Marc Si. kommt aus der Nähe von Graz. Der Österreicher ist 28 Jahre alt.

Marc kommt aus Österreich.

Filippo

Der 32-jährige Filippo kommt aus der Nähe von Stuttgart. Er hofft bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“ seine Traumfrau kennenzulernen.

Filippo kommt aus der Nähe von Stuttgart.

Alessandro

Der Wuppertaler Alessandro ist 32 Jahre alt. Er ist auf der Suche nach der großen Liebe.

Alessandro sucht seine große Liebe.

Max

Max ist 25 Jahre alt. Er kommt aus Wien.

Max kommt aus Österreich.

Michael S.

Michael S. kommt aus der Nähe von Köln. Der 29-Jährige versucht, seine Traumfrau bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“ kennenzulernen.

Michael kommt aus der Nähe von Köln.

Adrian

Adrian kommt aus der Nähe von Stuttgart. Er ist 32 Jahre alt.

Adrian ist auf der Suche nach der Frau seiner Träume.

Michael S.

Michael ist 23 Jahre alt. Er kommt aus der Nähe von Koblenz.

Michael lebt in der Nähe von Koblenz.

Amir

Amir kommt aus Hannover. Der 25-jährige hofft, bald die Frau seiner Träume kennenzulernen.

Amir lebt in Hannover.

Michi

Der 30-jährige Michi kommt aus Augsburg. Seine große Liebe hat er bisher noch nicht gefunden.

Michi ist 30 Jahre alt.

Mo

Mo ist 35 Jahre alt. Er kommt aus München.

Mo sucht seine Traumfrau.

Bobby

Der 33-jährige Bobby kommt aus Köln. Auch er ist auf der Suche nach einer Partnerin, die wirklich zu ihm passt.

Bobby kommt aus Köln.

Sebastian

Sebastian ist 32 Jahre alt. Er kommt aus der Nähe von Köln.

Der Kölner Sebastian ist Kandidat bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“.

Keno

Keno lebt in Düren. Der 29-Jährige sucht bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“ eine neue Partnerin.

Keno kommt aus Düren.

Kevin

Der 23-jährige Kevin ist der jüngste Kandidat der Show. Er kommt aus Hannover.

Kevin ist der jüngste Teilnehmer von „Mein Date, mein bester Freund & ich“.

Dominic

Dominic ist 28 Jahre alt. Er kommt aus Trier.

Dominic ist Single und auf der Suche nach einer Partnerin.

Patrick

Der 30-jährige Österreicher Patrick kommt aus der Nähe von Wien.

Patrick kommt aus Österreich.

Marc

Marc ist 37 Jahre alt. Er kommt aus Basel.

Marc ist Schweizer.

Max M.

Max M. kommt aus Chemnitz. Er ist 31 Jahre alt.

Max sucht bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“ eine Frau, die zu ihm passt.

Alan

Alan ist 35 Jahre alt und kommt aus Buchrain bei Luzern.

Alan kommt aus der Schweiz.

Habib

Der Kölner Habib ist 27 Jahre alt. Nach seiner erfolglosen Teilnahme an „Temptation Island“ hofft er, jetzt seine Traumfau bei „Mein Date, mein bester Freund & ich“ kennenzulernen.