Wer ist der Richtige? Diese Frage stellen sich die Single-Frauen im neuen Dating-Format „Mein Date, mein bester Freund & ich“, das am 5. Juli 2021 auf Sat.1 an den Start geht. In der neuen Show suchen acht Kandidatinnen einen Partner. Gemeinsam mit ihren schwulen besten Freunden ziehen sie in eine Villa auf Teneriffa und daten verschiedene Single-Männer. Für die Frauen geht es um die große Liebe, für ihre besten Freunde um 50.000 Euro.

Wann startet die neue Show auf Sat.1 und Joyn? Wer sind die Teilnehmer? Alle Infos rund um die Sendetermine, Sendezeit, Stream und das Konzept findet ihr hier im Überblick.

„Mein Date, mein bester Freund & ich“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Zwei Wochen vor dem Start hat Sat.1 verraten, wann die neue Datingshow losgeht: Der Startschuss für „Mein Date, mein bester Freund & ich“ fällt am 5. Juli 2021. Die erste Staffel umfasst fünf Folgen, die immer montags zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt werden.

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im überblick:

Folge 1: 05.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 12.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 19.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 26.07.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 02.08.2021 um 20:15 Uhr

„ Mein Date, mein bester Freund & ich “: Stream auf Joyn

TV sowie im Live-Stream. Der Stream kann über die Sat.1 oder über die Streamingplattform Wiederholung ansehen. Zu sehen sein wird die Show imsowie im. Der Stream kann über die Mediathek vonoder über die Streamingplattform Joyn abgerufen werden. Auf den Streamingplattformen könnt ihr auch dieansehen.

„Mein Date, mein bester Freund & ich“: Darum geht’s

Acht Single-Frauen sind auf der Suche nach der großen Liebe. Und wer weiß am besten, wer zu einem passt? Natürlich der schwule beste Freund. Die Frauen begeben sich also mit ihrem besten Freund auf Partnersuche. Das Ganze findet am Strand unter Palmen statt.

Die Freundschafts-Duos ziehen gemeinsam in eine Villa auf Teneriffa. Dort wird die Frau potenzielle Traummänner daten. Beraten wird sie dabei von ihrem schwulen besten Freund. Zusätzlich erwartet die Teilnehmer eine weitere Herausforderung: Jede Sendung wird eines der Duos von den anderen Kandidaten rausgewählt. Am Ende winkt der Gewinnerin die große Liebe und ihrem schwulen besten Freund ein stattliches Preisgeld von 50.000 Euro.

„Mein Date, mein bester Freund & ich“: Kandidaten

Single-Frau Désirée glaubt daran, dass ihr bester Freund ein guter Ratgeber ist: „Myci kennt mich sehr gut und weiß, was ich brauche. Er betrachtet das Ganze von außen. Man selbst sieht manches oft nicht, weil man blind vor Liebe ist.“ Auch Kandidat Nik sieht Potential in dem Konzept der Show. Nachdem Dating-Apps und Co. in seinen Augen nicht funktionieren, „müssen wir etwas Neues ausprobieren“. Nik will seiner besten Freundin Lela zur Liebe verhelfen: „Ich kenne ihre Macken und auch ihre Stärken. Ich kann relativ gut einschätzen, wer zu ihr passt.

Wer sind die acht Freundschafs-Duos, die das Liebes-Abenteuer auf Teneriffa wagen? Hier seht ihr die Teilnehmer im Überblick:

Chethrin & Patrick

Claudia & Fadi

Colleen & Gino

Désirée & Myci

Joanna & David

Lela & Nik

Maria & Steven

Sandy & Pascal

Ausführliche Infos zu den Kandidaten findet ihr in Kürze hier.