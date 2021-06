Am 05.07.2021 startet „Mein Date, mein bester Freund & ich“ auf Sat.1. Acht Single-Frauen wollen in der neuen Dating-Show ihre große Liebe finden. Bei der Suche nach ihrem Traumpartner sind die Damen allerdings nicht auf sich allein gestellt, sondern sie bekommen Unterstützung von ihren schwulen besten Freunden. Gemeinsam ziehen die Freundschafts-Duos in eine Villa auf Teneriffa und daten verschiedene Männer. Doch wer sind die Kandidaten und Teilnehmerinnen der Show? Wir stellen euch die Männer und Frauen vor.

Chetrin und Patrick

Chetrin ist 29 Jahre alt und Influencerin aus Berlin. Nachdem sie vor vier Jahren bereits an einer Dating-Show teilnahm, will sie nun erneut ihr Glück versuchen. Auf der Suche nach ihrem Traummann wird sie von ihrem besten Freund Patrick unterstützt. „Er sollte bodenständig sein und ihr auf Augenhöhe begegnen. Er sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall dominanter sein als sie. Sie ist eine dominante Frau und braucht jemanden, der sich durchsetzen kann“ – so stellt sich der 28-jährige Make-Up-Artist aus Stuttgart den perfekten Partner für Chetrin vor.

Cherin und Patrick.

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Claudia und Fadi

Die 24-jährige Stylistin Claudia und ihr bester Freund Fadi machen sich gemeinsam auf die Suche nach Claudias Traumpartner. Der 27-jährige Rezeptionist und Promoter Fadi weiß, warum gerade er der Richtige ist um Claudias große Liebe zu finden: „Claudia und ich sind uns charakterlich sehr ähnlich: Wir sind beide sehr offen und ehrlich. Deswegen bin ich der richtige Partner an ihrer Seite, um den perfekten Mann für sie zu finden.“

Claudia und Fadi

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Colleen und Gino

Die 26-jährige Psychologiestudentin Colleen und der 30-jährige Fachwirt Gino sind mittlerweile seit fast zwei Jahren befreundet. Beide leben in Köln. Seit Mai 2020 ist Colleen nun Single. Auf der Suche nach Colleens Traummann schaut Gino nach einem bestimmten Typ Mann: „Er darf nicht zu langweilig sein, sondern sollte sehr unternehmungslustig und humorvoll sein. Er muss ein klares Lebensziel haben. Optisch sollte es eher der Typ Südländer sein.“

Colleen und Gino.

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Désirée & Myci

Désirée und Myci sind beide Content Creators. Die 28-Jährige und der 31-Jährige kennen sich seit fünf Jahren und haben zeitweise zusammen gewohnt. Mittlerweile lebt sie in Berlin und er auf Bali. „Der perfekte Partner für Desy sollte lustig, kulturell neugierig und wirklich offen sein. Ein Mensch, der das Leben mit Humor sieht und einfach Sachen probieren will. Also ich in hetero“, erklärt Myci.

Désirée und Myci.

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Joanna und David

Die 30-jährige Managerin im Retail Bereich Joanna lebt in Hamburg. Ihr bester Freund David wohnt in Köln. Der 32-jährige Abteilungsleiter möchte Joanna bei der Suche nach ihrem Traummann unterstützen. Wonach er bei den Männern besonders Ausschau hält: „Prinzipiell mag sie Männer mit Haaren zum Durchwuscheln. Charakterlich muss er sie komplett abholen können: Er sollte reiselustig, unternehmungsfreudig und naturverbunden sein.“

Joanna und David.

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Lela und Nik

Die 26-jährige Lela und der 24-jährige Nik leben und arbeiten in Mannheim. Die beiden Marketing Manager sind beste Freunde und Kollegen. Nik weiß, was Lela an einem Partner besonders schätzt: „Der Mann sollte loyal sein, mit beiden Beinen im Leben stehen und wissen, was er will, er muss einen gewissen Grad an Humor mitbringen. Auch in der Zukunftsplanung sollte er die gleichen Ansichten haben wie Lela.“

Lela und Nik.

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Maria & Steven

Maria ist Influencerin, 36 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Frankfurt. Ihr bester Freund Steven ist 31, kommt aus Marburg und ist Assistent an einer Förderschule. Auf diese Eigenschaften achtet Steven bei der Suche nach Marias großer Liebe: „Er sollte humorvoll und temperamentvoll sein, denn manchmal muss man Maria ausbremsen. An sich sollte er einfach sympathisch, empathisch und einfühlsam sein. Außerdem sollte er modebewusst sein.“

Maria und Steven.

© Foto: SAT.1/ Richard Hübner

Sandy & Pascal

Die 33-jährige Sandy und der 29-jährige Pascal wohnen beide in Wien. Sie arbeitet als Servicekraft, er als Eventmanager. Pascal erklärt, warum er bei der Suche nach Sandys großer Liebe Erfolg haben wird: „Man merkt: Sandy blüht in meiner Gegenwart auf und kommt aus sich heraus. Sie hat introvertierte Züge, mit mir ist sie aber extrovertiert. Sie tut sich leichter auf andere zuzugehen, wenn ich dabei bin. Und ich sage ihr alles wie es ist, ich beschönige da nichts.“ Mit den 50.000 Euro Preisgeld würde sich Sandy eine neue Schönheits-OP finanzieren: „Ich brauche ein neues Naserl.“