Der 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase geht heute, am Mittwoch, den 24.11.2021, weiter. Manchester City trifft auf Paris St. Germain.

Gelingt Manchester City gegen PSG die Revanche für die 0:2-Niederlage im Hinspiel der CL-Gruppenphase der Gruppe A? Ein Heimsieg würde Man City den Gruppensieg sichern. Alles zur Übertragung von ManCity vs. PSG.

Wo wird Man City gegen PSG live übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung der Partie im Free-TV ?

der Partie im ? Gibt es einen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Champions-League-Partie bekommt ihr hier.

Manchester City-Trainer Pep Guardiola will im Champions League-Gruppenspiel gegen Paris St. Germain mit seinem Team die Tabellenführung der Gruppe A verteidigen und in das CL-Achtelfinale einziehen.

Man City gegen PSG heute in der Champions League: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff

Die Partie am 5. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen Manchester City und Paris St. Germain findet am Mittwoch, den 24.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00Uhr. Das Spiel wird im Etihad-Stadium in Manchester ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Manchester City, Paris St. Germain

: Manchester City, Paris St. Germain Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.11.2021, 21:00Uhr

: 24.11.2021, 21:00Uhr Stadion/Spielort: Etihad-Stadium (Manchester)

Man City – PSG heute live im TV und Stream: Wo gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Paris St. Germain wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Kommentiert wird das Spiel von Uli Hebel mit dem Experten Sebastian Kneißl.

Weder auf Sky wird die Champions League heute live übertragen, noch auf Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung Man City – PSG am 24.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.