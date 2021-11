Der 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 steht an. Am heutigen Mittwoch, 24.11.2021, ist RB Leipzig zu Gast beim FC Brügge.

Nach vier Spieltagen liegt Leipzig (1) in Gruppe A hinter Manchester City (9), Paris (8) und Brügge (4) auf dem letzten Rang. Eine Chance auf das Weiterkommen in der Königsklasse ist schon vertan, allerdings hofft der Bundesligist auf ein überwintern in der Europa League, was mit dem Tabellenplatz 3 gesichert ist.

Beim Hinspiel ergatterte Club Brügge in Leipzig den erst vierten Sieg (1:2) in bereits 30 Champions-League-Spielen und sichert sich so die Möglichkeit auf ein Weiterkommen. Damit würden die Belgier zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das CL-Achtelfinale erreichen. Das ist allerdings nur möglich, wenn sie heute zu Hause gegen die roten Bullen einen Sieg einfahren.

Wo wird Brügge gegen Leipzig live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel von RB.

FC Brügge gegen RB Leipzig heute in der Champions League: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Partie am 5. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen Brügge und RB findet am Mittwoch, den 24.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Die Partie wird im Jan Breydel Stadion in Brügge, Belgien ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Club Brügge, RB Leipzig

: Club Brügge, RB Leipzig Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.11.2021, 21:00 Uhr

: 24.11.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Jan Breydel Stadion in Brügge

: Jan Breydel Stadion in Brügge Schiedsrichter : Massa, Davide (Italien)

: Massa, Davide (Italien) Assistenten : Meli, Filippo und Alassio, Stefano (beide Italien)

: Meli, Filippo und Alassio, Stefano (beide Italien) Vierter Offizieller : Chiffi, Daniele (Italien)

: Chiffi, Daniele (Italien) Video-Assistent : Valeri, Paolo (Italien)

: Valeri, Paolo (Italien) VAR-Assistent: Irrati, Massimiliano (Italien)

FC Brügge – RB Leipzig heute live im TV und Stream: Wo gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem Brügge und Leipzig wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Auf DAZN wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder auf Sky wird die Champions League heute live übertragen, noch auf Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung Brügge vs. Leipzig am 24.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

Champions League auf DAZN und Amazon Prime: Alle Infos zur Übertragung

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Die exklusiven Übertragungsrechte am Spiel zwischen FC Brügge und RB Leipzig hat sich DAZN gesichert.

Alle Infos zur Übertragung Brügge gegen RB auf DAZN im Überblick:

Die Übertragung auf DAZN startet wenige Minuten vor Anpfiff. Bereits ab 18:30 Uhr kann man der Berichterstattung folgen.

startet wenige Minuten vor Anpfiff. Bereits ab kann man der folgen. Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Jonas Hummels

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.