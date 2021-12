Am heutigen Dienstag, 07.12.2021, geht die Champions League 2021/22 mit dem letzten Gruppenspieltag weiter.

RB Leipzig kämpft im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Jesse Marsch um den dritten Platz in Gruppe A. Ein Sieg gegen Manchester City würde das Überwintern in der Europa League sichern. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Für Borussia Dortmund steht dagegen schon vor dem Heimspiel gegen Besiktas Istanbul (ab 21.00 Uhr) fest, dass es 2022 in der Europa League weitergeht.

Mit Paris Saint Germain, Real Madrid, FC Liverpool und Inter Mailand sind zudem weitere nahmhafte Teams am heutigen Champions-League-Abend im Einsatz.

Amazon Prime, DAZN, Sky: Wo werden die Champions-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen?

Wo werden die übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur TV-Übertragung der heutigen Champions-League-Spiele von Dortmund, Leipzig und Co.

Amazon Prime Video, DAZN, Sky – Wo wird die Champions League 2021 live übertragen?

Die Champions League ist seit dieser Saison nicht mehr auf Sky zu sehen. Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse haben sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime gesichert.

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN deckt mit 121-Live-Übertragungen fast alle Spiele der Champions-League-Saison 2021/22 ab und zeigt zudem die Spieltage in der Konferenz-Schaltung.

Auch Prime-Video-Kunden können auf Live-Übertragungen ausgewählter Champions-League-Partien freuen. Zum ersten Mal gibt es auf Amazon die CL-Topspiele am Dienstag zu sehen. Am heutigen Dienstag ist das der Fall bei der Begegnung Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul.

Champions League 2021/22: Gibt es in dieser Saison eine Übertragung im Free-TV?

Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt, jetzt darf das Zweite die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte. An insgesamt 14 Spieltagen sollen laut ZDF unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften gezeigt werden. Die Spiele von Dortmund und Leipzig laufen also nicht im Free-TV – sondern bei DAZN.

Champions League heute live im Stream und TV: Die Übertragung am Dienstag, 07.12.2021

Alle Infos zur Übertragung der Spiele vom 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase am heutigen Dienstag, 07.12.2021:

Paris Saint-Germain – Club Brügge

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

RB Leipzig – Manchester City

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: Die Partie wird live und exklusiv auf Amazon Prime übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung bekommt ihr hier:

FC Porto – Atletico Madrid

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

AC Mailand– FC Liverpool

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Real Madrid – Inter Mailand

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: Die Partie Manchester City gegen Paris St. Germain wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Gibt es eine Einzel-Übertragung oder kommt die Partie nur in der Konferenz? Alle weiteren Infos zur Übertragung hier:

Ajax Amsterdam – Sporting Lissabon

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Schachtar Donezk – Sheriff Tiraspol

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q . So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.