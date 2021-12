Es steht der letzte Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase an. Borussia Dortmund trifft am heutigen Dienstag, 07.12.2021, auf Besiktas Istanbul.

Obwohl das Spiel für den BVB sportlich bedeutungslos ist, da die Schwarz-Gelben sicher in der Europa League überwintern werden, gibt es reichlich Gründe, die Partie nicht als lästige Pflichtaufgabe anzugehen. Immerhin schüttet die UEFA üppige 2,8 Millionen Euro für einen Sieg in der Gruppenphase aus. „Das ist kein Goldenes-Ananas-Spiel. Es geht ums Prestige, es geht um Geld für den Verein und es geht darum, dass wir ein paar Sachen in der Champions League wieder geraderücken“, sagte BVB-Coach Marco Rose. „Für mich als Trainer geht es gerade auch in solch einem Spiel darum, den nächsten Schritt zu tun. Wenn man das schafft, wird sich das irgendwann manifestieren“, fügte er an.

Champions League heute – BVB gegen Besiktas Istanbul: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff

Die Partie am 6. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen dem BVB und Besiktas findet am Dienstag, den 07.12.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Die Partie wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Besiktas Istanbul

: Borussia Dortmund, Besiktas Istanbul Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 07.12.2021, 21:00 Uhr

: 07.12.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Francois Letexier

Borussia Dortmund vs. Besiktas live im Stream und TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem BVB und Besiktas wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch DAZN-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund vs. Besiktas am 07.12.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -

Champions League live auf Amazon Prime: Alle Infos zu Probeabo und Kosten

Kunden von Amazon Prime müssen nichts weiter tun: Die Übertragung der Champions-League-Partie Dortmund vs. Besiktas gehört zum Angebot von Prime Video.

Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.