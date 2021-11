Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon. So lautet die Partie heute für den BVB am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase, am Mittwoch, den 24.11.2021.

Borussia Dortmund reist als leichter Favorit zum Champions-League-Gruppenspiel bei Sporting Lissabon. Mit einem Sieg könnte der BVB den Achtelfinaleinzug hinter dem bereits qualifizierten Spitzenreiter Ajax Amsterdam klarmachen. Der Druck ist allerdings groß. Verliert der BVB, vergrößert Lissabon den Abstand auf die Dortumund aber drei Punkte.

Alles zur Übertragung von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon.

Dortmunds Stürmer Thorgan Hazard wird seinem Club nach einem positiven Corona-Test einige Zeit fehlen und steht nicht im Aufgebot für die Champions-League-Partie heute bei Sporting Lissabon.

BVB gegen Sporting Lissabon heute in der Champions League: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Partie am 5. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen dem BVB und Sporting Lissabon findet am Mittwoch, den 24.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Die Partie wird im Estadio José Alvalade in Lissabon ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Sporting Lissabon, Borussia Dortmund

: Sporting Lissabon, Borussia Dortmund Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 24.11.2021, 21:00 Uhr

: 24.11.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Estadio José Alvalade in Lissabon

: Estadio José Alvalade in Lissabon Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Borussia Dortmund – Sporting heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Sporting wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Im Pay-TV auf Sky könnt ihr das Spiel in Kooperation mit DAZN sehen – besser gesagt: Auf den linearen Fernsehsendern DAZN 1 und DAZN 2. Das ist die einzige Möglichkeit, das Spiel live im TV zu verfolgen.

BVB gegen Sporting Lissabon heute im Stream: Alle Infos zur Übertragung auf DAZN

Auf der Webseite bzw. App von DAZN wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Das Spiel des BVB bei Sporting wird von Jan Platte kommentiert. Ihm zur Seite steht Experte Sandro Wagner. Die Vorberichte starten um 20:30 Uhr mit Moderator Alex Schlüte. Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen, wird diese Partie allerdings nicht live zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Sporting – Dortmund am 24.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q . So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.