Erst gibt es „Ein Hauch von Amerika“, bevor heute Abend im Ersten wieder über aktuelle Themen in Deutschland diskutiert wird. Moderatorin Sandra Maischberger lädt am Mittwoch, 08.12.2021, in ihrer Talk-Sendung „Maischberger. Die Woche“ wieder verschiedene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein.

Über welche Themen wird heute gesprochen? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und Podcast – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Maischberger“ heute: Themen am 08.12.2021

In der neuen Ausgabe von „Maischberger. Die Woche“ geht es am 08.12.2021 um die aktuellen Themen, die Deutschland beschäftigen: die neue Ampelkoalition, die Corona-Variante Omikron und die demokratiefeindlichen Bewegungen in Sachsen:

Die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP steht in den Startlöchern. Am Mittwoch wird Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt. Gelingt es der neuen Regierung, die Klima- und Corona-Krise zu bewältigen?

aus SPD, Grüne und FDP steht in den Startlöchern. Am Mittwoch wird zum Bundeskanzler gewählt. Gelingt es der neuen Regierung, die zu bewältigen? Die neue Corona-Variante Omikron hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Die WHO stuft das Risiko durch den neuen Erreger als „sehr hoch“ ein. Krankheitsverläufe , Wirkung der Impfstoffe und mögliche weitere Varianten im Fokus.

hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Die WHO stuft das Risiko durch den neuen Erreger als „sehr hoch“ ein. , Wirkung der und mögliche weitere Varianten im Fokus. Angela Merkel und Olaf Scholz haben den Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping scharf verurteilt. Was will die Ampel den demokratiefeindlichen Bewegungen entgegensetzen?

„Maischberger“ heute: Gäste am 08.12.2021

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste am 08.12.2021 im Studio dabei sind, seht ihr hier:

Kevin Kühnert , SPD (designierter Generalsekretär)

, SPD (designierter Generalsekretär) Friedrich Merz , CDU (Kandidat für den Parteivorsitz)

, CDU (Kandidat für den Parteivorsitz) Prof. Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe)

(Virologe) Oliver Kalkofe (Satiriker)

(Satiriker) Kristina Dunz (stellv. Leiterin Parlamentsbüro „RND“)

(stellv. Leiterin Parlamentsbüro „RND“) Stefan Aust („Welt“-Herausgeber)

„Maischberger. Die Woche“: Sendetermine und Wiederholung

Die neue Folge von „Maischberger. Die Woche“ läuft am 8. Dezember 2021 um 22:50 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

08.12.2021 um 22:50 Uhr im Ersten

09.12.2021 um 00:55 Uhr im WDR

09.12.2021 um 02:30 Uhr im Ersten

09.12.2021 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

10.12.2021 um 01:00 Uhr auf 3sat

„Maischberger. Die Woche“: Mediathek

„Maischberger. Die Woche“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung vonim TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Maischberger“: Podcast