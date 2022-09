Am heutigen Donnerstag, 15.09.2022, stehen sich der 1. FC Köln und der 1. FC Slovacko in der Europa Conference League gegenüber. Beide Mannschaften spielten am ersten Spieltag unentschieden. Die Kölner spielten 1:1 unentschieden in Nizza, die Mannschaft aus Tschechien spielte 3:3 gegen Partizan Belgrad.

Wo wird das Spiel zwischen Köln und Slovacko live im Free - TV übertragen?

- übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko heute – Conference League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 15.09.2022, trifft der 1. FC Köln auf den 1. FC Slovacko. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im RheinEnergie-Stadion in Köln. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Köln, 1. FC Slovacko

: 1. FC Köln, 1. FC Slovacko Wettbewerb : 2. Spieltag, Conference-League-Saison 22/23

: 2. Spieltag, Conference-League-Saison 22/23 Datum und Anpfiff : Donnerstag, 15.09.2022, 21:00 Uhr

: Donnerstag, 15.09.2022, 21:00 Uhr Spielort : RheinEnergie-Stadion, Köln

: RheinEnergie-Stadion, Köln Zuschauer: 50.000

Am heutigen Donnerstag trifft der 1. FC Köln auf den 1. FC Slovacko.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Wo läuft das Spiel zwischen Köln und Slovacko heute live im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL besitzt die Rechte an der Conference League in dieser Saison und überträgt das Heimspiel der Kölner im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovacko wirdübertragen. Der Senderbesitzt die Rechte an der Conference League in dieser Saison und überträgt das Heimspiel der Kölner im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um Moderatorin Laura Papendick begleitet die Zuschauer durch die Sendung. Als Experte steht ihr Lothar Matthäus zur Seite.

Conference League heute live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Das Spiel wird jedoch auf RTL+ gestreamt. Dieser Stream ist kostenpflichtig.

Fußball heute live im TV

