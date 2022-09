Union Berlin trifft am heutigen Donnerstag, 15.09.2022, in der Europa League-Gruppenphase auf Sporting Braga aus Portugal. Der aktuelle Tabellenführer der 1. Bundesliga ist bei Braga nach der Heimniederlage gegen Royale Union Saint Gilloise unter Zugzwang. Die Eisernen müssen punkten. Leicht wird das jedoch nicht. Braga ist mit fünf Siegen und einem Unentschieden in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen. „Wenn es um Organisation, Kompaktheit und Gegenpressing geht, sehe ich gewisse Ähnlichkeiten. Braga spielt ein anderes System als wir, da unterschieden wir uns“, sagte Union Trainer Fischer vor der Partie.

Union Berlin vs. Sporting Braga – Europa League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Union Berlin trifft am Donnerstag, den 15.09.2022, in Portugal auf Sporting Braga. Der verletzte Danilho Doekhi sowie der angeschlagene Morten Thorsby haben die Reise in den Norden Portugals nicht angetreten. Sven Michel ist nach seiner Roten Karte zum Auftakt der Europa League gesperrt. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr im Estádio Municipal de Braga. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Sporting Braga, Union Berlin

: Sporting Braga, Union Berlin Wettbewerb : Europa League 2022/23, 2. Spieltag

: Europa League 2022/23, 2. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 15.09.2022, 21.00 Uhr

: Donnerstag, 15.09.2022, 21.00 Uhr Spielort: Estádio Municipal de Braga, Portugal

Trainer Urs Fischer ist mit Union Berlin aktuell Tabellenführer der 1. Bundesliga. In der Euro League gegen Sporting Braga steht das Team aber noch der Niederlage gegen Royale Union Saint Gilloise schon unter Druck.

Europa League live: Wird Union Berlin gegen Braga im Free-TV übertragen?

Das Spiel zwischen Union Berlin und Sporting Braga wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt zwar die exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2022/2023, zeigt Union heute aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Fans können das Spiel im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ verfolgen.

Union Berlin vs. Braga: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie der Europa League zwischen Union Berlin und Sporting Braga wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Über RTL+ kann das Spiel aber kostenpflichtig gestreamt werden.

