Europa League-Gruppenphase läuft. Der SC Freiburg konnte zuhause den Meister aus Aserbaidschan, Qarabag Agdam, mit 2:1 besiegen. Am heutigen Donnerstag, 15.09.22, gastieren die Freiburger in Piräus. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen rangieren die Breisgauer um Dieläuft. Derkonnte zuhause den Meister aus Aserbaidschan, Qarabag Agdam, mit 2:1 besiegen. Am heutigengastieren die Freiburger in. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen rangieren die Breisgauer um Trainer Christian Streich auf Platz zwei in der Bundesliga und spielen weiter oben mit. Vor dem Spiel gegen Olympiakos Piräus gab es gegen Gladbach am Sonntag allerdings nur ein 0:0.

Wo wird das Spiel zwischen Piräus und Freiburg ive im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Piräus vs. SC Freiburg – Europa League heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Olympiakos Piräus heißt den SC Freiburg willkommen. Am heutigen Donnerstag, den 15.09.2022, steht das zweite Spiel der Gruppe G an. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr im Karaiskakis-Stadion in Piräus. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Olympiakos Piräus, SC Freiburg

: Olympiakos Piräus, SC Freiburg Wettbewerb : Europa League 2022/23, 2. Spieltag

: Europa League 2022/23, 2. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 15.09.2022, 18.45 Uhr

: Donnerstag, 15.09.2022, 18.45 Uhr Spielort : Karaiskakis-Stadion, Piräus

: Karaiskakis-Stadion, Piräus Schiedsrichter: Matej Jug (Slowenien)

Marcelo (ehemals Real Madrid) und Olympiakos Piräus empfangen den SC Freiburg.

© Foto: Imago

Europa League live: Wird Piräus gegen Freiburg im Free-TV übertragen?

Weniger erfreuliche Nachrichten für alle Fußball- und Freiburg-Fans: Das Spiel zwischen dem Sportclub und Qarabag Agdam wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt die zwar exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2022/2023. Allerdings ist das Spiel zwischen Piräus und Freiburg ausschließlich im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ verfolgbar.

Olympiakos Piräus – SC Freiburg: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie der Freiburger heute in der Europa League bei Piräus wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Da RTL das Europa-Conference-League-Spiel des 1. FC Köln zeigt, läuft das Freiburg-Spiel nur auf RTL+. Der Stream ist kostenpflichtig.

Wer ist der Schiedsrichter bei Freiburg gegen Qarabag?

Der Slowene Matej Jug leitet das Gruppenspiel zwischen Piräus und dem SC Freiburg. Der 41-jährige ist seit 2007 FIFA-Schiedsrichter und pfiff bei den Qualifikationsspielen für die EM 2012 und die WM 2014 einige Spiele. Dieses Jahr leitete er eine Partie in der Nations League zwischen Portugal und Tschechien.

Fußball heute live im TV

Wo werden die Spiele der deutschen Mannschaften am Donnerstag, 15.9.2022, live im deutschen Free-TV und Pay-TV Fußball übertragen? Gibt es einen kostenlosen Stream für die Fußballspiele? Alles zur Übertragung: