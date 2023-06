Gute Nachrichten für alle Fans der RTL2-Show: 2024 wird es offenbar eine neue Staffel geben.und stecken mitten in der Planungsphase“, verrät die Produktion

In der KDRS-Talkshow „Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“ auf RTL2 wurde dieses Thema diskutiert. Finalist Sascha Sirtl hat direkt einen Namen ins Spiel gebracht:Kann sich der „7 vs. Wild“ -Star wirklich vorstellen, bei „Kampf der Realitystars“ mitzumachen? Eine Anfrage der Südwest-Presse an seinen Sprecher blieb bislang unbeantwortet.