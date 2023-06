In der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ ziehen abenteuerlustige Promis gemeinsam an einen thailändischen Strand, wo sie sich in Spielen messen. Sie alle haben ein Ziel: „Realitystar des Jahres“ zu werden und 50.000 Euro Preisgeld zu kassieren. Gerade erst geht die vierte Staffel zu Ende, da fragen die Fans schon nach mehr.

Wird es Staffel 5 geben? Ist schon etwas zum Start oder den Sendeterminen bekannt? Wir haben euch alle bisherigen Infos zur Ausstrahlung von „Kampf der Realitystars“ 2024 im Überblick.

Wann startet Staffel 5?

„Kampf der Realitystars“ sorgt seit 2020 jährlich mehrere Wochen lang für feinste Trash-Unterhaltung auf RTL2. Ob Fans auch 2024 mit einer neuen Staffel rechnen dürfen, ist aktuell noch nicht bekannt. Somit gibt es auch noch keinen Starttermin. Die vorigen beiden Staffeln begannen jeweils Mitte April, das wäre auch für die Ausstrahlung von Staffel 5 wahrscheinlich.

„Kampf der Realitystars“ 2024: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem noch kein Starttermin bekannt ist, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine. Der Sendeplatz sollte aber auch bei Staffel 5 wieder gesetzt sein: mittwochs zur Primetime. Sobald genauere Infos bekannt gegeben werden, erfahrt ihr diese hier.

Wird „Kampf der Realitystars“ 2024 wiederholt?

Für gewöhnlich zeigt RTL2 die Folgen der Show mehrere Tage nach der Erstausstrahlung noch einmal als Wiederholung im Nachtprogramm gezeigt. Das dürfte bei Staffel 5 auch der Fall sein.

Gibt es die Folgen von Staffel 5 im Stream?

Auch hierzu gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Wir gehen aufgrund der bisherigen Staffeln jedoch davon aus, dass „Kampf der Realitystars“ 2024 wie gewohnt auch im Stream zu sehen sein wird. In der Preview standen die Folgen auf RTL+ bislang immer bereits mehrere Tage vor Ausstrahlung zur Verfügung und auch im Nachhinein konnten die Episoden als Wiederholung gestreamt werden.

Das ist das Konzept von „Kampf der Realitystars“ 2024

Aufgrund des großen Erfolgs der Sendung wird das Konzept für die fünfte Staffel „Kampf der Realitystars“ wohl ähnlich bleiben wie bisher. Das bedeutet: Promis leben gemeinsam in einer Sala mit Blick aufs Meer und verbringen Zeit an einem traumhaften Strand, während sie sich immer wieder beweisen müssen. Die Kandidaten kämpfen um den Titel „Realitystar 2024“ und um 50.000 Euro Preisgeld. Bei Action- und Geschicklichkeitsspielen und kniffligen Challenges geben die Promis ihr Bestes, um sich vor dem Rauswurf zu schützen. Außerdem sorgen immer wieder neue Teilnehmer für Trubel. Die Neuankömmlinge dürfen nämlich bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Wer moderiert Staffel 5?

Bisher wurden alle Staffeln der Sendung von Cathy Hummels moderiert. Die Influencerin und Moderatorin nahm 2022 auch den Deutschen Fernsehpreis, den „Kampf der Realitystars“ erhielt, entgegen. Die Chancen, dass sie auch Staffel 5 präsentieren wird, stehen wohl recht gut. Sobald RTL2 diesbezüglich News verkündet, ergänzen wir die Infos an dieser Stelle.

Wo wird „Kampf der Realitystars“ 2024 gedreht?

Auch dazu gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben. Bisher wurden die Staffeln immer am selben Ort gedreht: an einem Strand auf der Insel Ko Phuket in Thailand. Es ist sehr wahrscheinlich, dass RTL2 für Staffel 5 wieder dorthin zurückkehrt.