Schon bald werden wieder Songs getauscht: „Sing meinen Song“ 2021 startet am Dienstag, 20. April 2021, auf Vox. In der achten Staffel sind sieben neue Teilnehmer dabei – unter ihnen ist Singer-Songwriter Joris. Seine Lieder werden in Folge 2 interpretiert.

Ob „Herz über Kopf“ oder „Nur die Musik“ – die Songs von Joris kennen viele aus dem Radio. Aber wer ist der Sänger privat? Name, Alter, Freundin, Instagram – hier findet ihr alle Informationen zu Joris im Überblick.

Joris Steckbrief: Name, Alter, Freundin, Instagram

Name: Joris Ramon Buchholz

Künstlername: Joris

Alter: 31

Geburtstag: 01.12.1989

Geburtsort: Stuhr-Brinkum

Wohnort: Mannheim

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Musiker

Beziehungsstatus: unbekannt

Kinder: keine Kinder

Werdegang und Karriere von Joris

Joris begann schon sehr früh Musik zu machen. Sein Onkel gab ihm Klavierunterricht und als Sänger, Pianist und Gitarrist gründete Joris in der Schulzeit seine erste eigene Band.

Nach dem Abitur studierte er an der Hochschule der populären Künste in Berlin und an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, wo er die Mitglieder seiner heutigen Band kennenlernte. 2014 erhielt er seinen ersten Plattenvertrag.

Joris: Durchbruch bis Auszeichnungen

Seine erste Single „Herz über Kopf“ veröffentlichte Joris im Jahr 2015. Der Hit wurde allein in Deutschland mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Das dazugehörige Debütalbum „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ erreichte Platz 3 in den deutschen Charts.

2015 war Joris unter anderem zu Gast bei der TV-Sendung „Inas Nacht“ und sang den Song „Im Schneckenhaus“. 2016 gewann Joris drei „Echo“-Auszeichnungen unter anderem als „Newcomer des Jahres“.

Joris Lieder: „Nur die Musik“ bis „Herz Über Kopf“

Der erfolgreichste Song von Joris in Deutschland war „Herz Über Kopf“ (2015). Der Hit hielt sich 48 Wochen in den Charts und schaffte es bis auf Platz 14. Auch in Österreich und der Schweiz war „Herz Über Kopf“ die erfolgreichste Single des Sängers. Weitere beliebte Songs des Musikers sind „Nur die Musik“ (2020) und „Bis ans Ende der Welt“ (2015).

Joris „Steine“: Das ist sein neuer Song

Wenige Wochen bevor das Tauschkonzert auf Vox ausgestrahlt wird, hat Joris den Song „Steine“ veröffentlicht. Das Musikvideo seht ihr hier:

Hat Joris eine Freundin?

Viele fragen sich, ob Sänger Joris in einer Beziehung ist. Allerdings hält der Musiker sein Privatleben aus der Öffentlichkeit weitestgehend heraus. Sein Beziehungsstatus ist unbekannt.

Seinen ersten Song widmete er allerdings einer prominenten Schauspielerin, in die er in jungen Jahren verliebt war. Dabei handelt es sich um Emma Watson, der er mit elf Jahren ein Liebeslied schrieb. In einem Interview mit der Neuen Westfälischen sagte der Sänger dazu: „Das Lied gibt es zum Glück nirgendwo aufgenommen oder dokumentiert.“

Joris: Politisches Engagement gegen Rechts

In seinen Konzerten ruft Joris dazu auf, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus einzutreten. Privat war er beim Chemnitzer Konzert gegen Rechts und diskutiert in seinem Umfeld viel über Politik. Jeder müsse seinen Beitrag für eine offene Gesellschaft leisten – eben auch Künstler. „Ich will niemanden dazu bringen, etwas Bestimmtes zu wählen. Wir Künstler haben aber die Möglichkeit, auf der Bühne für Weltoffenheit und Toleranz einzustehen.“

„Sing meinen Song“ 2021 Teilnehmer: Wer ist dabei?

Neben Joris sind noch diese sechs Kandidaten in Staffel 8 dabei:

