Jay Khan ist ein britischer Pop- und Schlagersänger sowie Songwriter, der vor allem als Mitglied der Boyband US5 einem größerem Publikum bekannt geworden ist. Doch auch als Solokünstler veröffentlichte er die ein oder andere Single. Seit 2021 ist er außerdem Gründungsmitglied der Boyband Team 5ünf. Ab Mitte November 2022 nimmt er nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

Da Jay Khan regelmäßig in den Schlagzeilen ist, ist auch über sein Privatleben einiges bekannt. Wie groß ist er? Hat er eine Freundin? Und wie heißt sein Instagram-Account? In diesem Porträt findet ihr alles, was ihr über den Sänger wissen müsst.

Jay Khan im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort und Co.

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu dem Sänger auf einen Blick:

Name: Tariq Jay Khan

Tariq Jay Khan Beruf: Sänger, Songwriter

Sänger, Songwriter Geburtstag: 31. März 1982

31. März 1982 Alter: 40 Jahre

40 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 1,88 m

1,88 m Geburtsort: London

London Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: keine

keine Instagram: jaykhanmusik

Jay Khan nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

18. November 2022 an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Durch seine Teilnahme verpasst der Fußballfan zahlreiche Spiele der WM, was ihn etwas traurig macht: „Ich habe mir den Spielplan schon genau angeschaut. Die ganzen Vorrundenspiele verpasst man und auch das Achtelfinale. Wenn ich bis zum Schluss bei ‚Promi Big Brother‘ bleibe, dann würde ich bestenfalls England erst im Viertelfinale sehen. Ich bete zu Gott, dass sie es bis dahin schaffen.“ An der Seite weiterer 24-stündiger Beobachtung durch 110 Kameras in dem berühmt-berüchtigten TV-Container. Jay Khan nimmt ab deman derder-Show „Promi Big Brother“ teil. Durch seine Teilnahme verpasst der Fußballfan zahlreiche Spiele der, was ihn etwas traurig macht: „Ich habe mir den Spielplan schon genau angeschaut. Die ganzen Vorrundenspiele verpasst man und auch das Achtelfinale. Wenn ich bis zum Schluss bei ‚Promi Big Brother‘ bleibe, dann würde ich bestenfalls England erst im Viertelfinale sehen. Ich bete zu Gott, dass sie es bis dahin schaffen.“ An der Seite weiterer Teilnehmer begibt er sich in die Welt des großen Bruders und lebt unterdurch 110 Kameras in dem berühmt-berüchtigten

Hat Jay Khan eine Freundin und Kinder?

Der Sänger Jay Khan war bereits häufiger aufgrund seiner Partnerschaften in den Schlagzeilen. Im Jahr 2006 lernte er die GNTM-Gewinnerin Lena Gercke kennen und lieben. Das Paar führte ganze drei Jahre lang eine Beziehung, bevor sie sich 2009 trennten. Gegenüber „Bild“ erzählte er 2021, dass er sehr unter dem Liebes-Aus gelitten habe: „Ich fiel in ein richtig tiefes Loch. Meine Freundin war weg, die Band gab es nicht mehr. Ich hatte Angst, in Vergessenheit zu geraten und begann, dumme Entscheidungen zu fällen.“ Heute ist er sicher, dass ihn diese Zeit „geprägt und geformt“ hat.

Im Januar 2011 lernte er durch seine Teilnahme am „Dschungelcamp“ daraufhin die Sängerin Indira Weis kennen. Die beiden verliebten sich ineinander, doch die Beziehung sollte nicht lange anhalten. Bereits im Juli 2011 trennte sich das Paar wieder.

Im Jahr 2017 lernte er schließlich seine aktuelle Freundin Jessie Noe Scheuermann kennen und lieben. Gegenüber „Bild“ erzählte diese, wie sie sich kennengelernt haben: „Als unsere Blicke sich das erste Mal auf einer Party trafen, hat es sofort gefunkt. Ich wusste nicht viel über Jay, aber natürlich, dass er früher bei US5 war.“ Anschließend ergänzte sie: „In den jungen Jay hätte ich mich nie verliebt. Ich finde ihn jetzt tausendmal attraktiver als damals.“

Des Weiteren hat Jay Khan aktuell keine Kinder, dies soll sich in der Zukunft jedoch noch ändern. Gegenüber „VIP.de“ verriet er, dass er sich eine Hochzeit und Kinder mit seiner Freundin Jessie Noe Scheuermann wünsche.

Jay Khan wurde durch die Band US5 bekannt

Jay Khan gelang der musikalische Durchbruch im Jahr 2005, als der Musikproduzent Lou Pearlman die Band US5 ins Leben rief. In der Band fungierte er nicht nur als Band-Leader, sondern auch als Songwriter und Produzent. Mit ihrer Debütsingle „Maria“ schaffte es US5 in Deutschland bis auf Platz eins der deutschen Singlecharts und in den USA bis auf Platz sechs der Billboard-Sales-Charts. Bis 2008 landete die Band in Deutschland neun Top-Ten-Hits, darunter „Just Because of You“ und „Come Back to Me Baby“.

In den Jahren 2005 bis 2008 verkauften US5 weltweit über zwölf Millionen Tonträger. Im Jahr 2008 schien die rosige Zeit der Band dann jedoch vorbei zu sein. Nacheinander kündigten drei der fünf Mitglieder ihren Ausstieg an. Trotz Neubesetzung konnte die Band nicht an ihren Erfolg anknüpfen. Aus diesem Grund löste das Management die Boyband Ende 2009 auf.

Jay Khan und Marc Terenzi gründen Band Team 5ünf

Team 5ünf, die auf Deutsch bekannte Boygroup-Hits auf ihrem ersten Album „Einmal Boyband und zurück“ covern. Als erste Auskopplung erschien die Single „Komm zurück zu mir“, eine deutsche Version des Take-That-Klassikers „Back for Good“. Am 30. April 2021 folgte die zweite Single „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“, im Original „Quit Playin‘ Games (With My Heart)“ von den Backstreet Boys. 2021 gründete Jay Khan zusammen mit dem Sänger Marc Terenzi die Boygroup, die auf Deutsch bekannte Boygroup-Hits auf ihrem ersten Albumcovern. Als erste Auskopplung erschien die Single, eine deutsche Version des Take-That-Klassikers „Back for Good“. Am 30. April 2021 folgte die zweite Single, im Original „Quit Playin‘ Games (With My Heart)“ von den Backstreet Boys.

Das Casting der drei weiteren Bandmitglieder wurde vom Mittagsjournal „Punkt 12“ in einer Miniserie begleitet. Am 3. September 2022 wurde schließlich der Ausstieg des Mitglieds Sven Light bekannt gegeben. Als Ersatz rückte der Freiburger Musicaldarsteller Daniel Johnson nach.

Jay Khan im „Dschungelcamp“ und bei „Das Promiboxen“

Jay Khan nahm 2011 an der fünften Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Darin musste er sich in fünf von insgesamt 16 Dschungelprüfungen beweisen. In den meisten von diesen ergatterte er alle Sterne. Er kämpfte sich schlussendlich bis unter die besten vier, musste das Camp dann jedoch einen Tag vor dem Finale verlassen.

Ein Jahr später trat er in der sechsten Staffel der ProSieben-Show „Das Promiboxen“ in den Ring. Darin boxte er gegen den deutschen Rockmusiker und Radiomoderator Martin Kesici und gewann den Kampf schließlich nach Punkten.

Jay Khan auf Instagram

Jay Khan hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 51.000 Fans (Stand: November 2022). Diesen gewährt er hauptsächlich Einblicke in sein Berufsleben. Aber auch sein Privatleben hält er nicht von der Öffentlichkeit fern, weshalb er häufig private Schnappschüsse mit seinen Followern teilt, wie zum Beispiel Bilder mit seiner Freundin.

Wie hoch ist das Vermögen von Jay Khan?

Durch seine jahrelange Karriere als Sänger dürfte Jay Khan in den vergangenen Jahren ein gewisses Vermögen angehäuft haben. Fans fragen sich aus diesem Grund, wie hoch dieses ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine offiziellen Angaben. Sollten die entsprechenden Informationen dazu veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.