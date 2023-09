Die aktuelle Fernsehgarten-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Nur noch wenige Ausgaben sind in diesem Jahr gezeigt. Andrea Kiewel und ihr Team verabschieden sich im Oktober in die wohlverdiente Winterpause.

ZDF-Fernsehgarten: Die letzten Shows vor der Winterpause

Auf welche Mottos und Gäste dürfen sich Fernsehgarten-Zuschauer in den kommenden Wochen freuen? Hier eine Übersicht der übrigen vier Shows:

17. September, 12 Uhr: „Großes Kino“ u.a. mit Vincent Gross, Beatrice Egli und die Höhner

24. September, 12 Uhr: „Oktoberfest“ u.a. mit Mountain Crew, die Draufgänger und voXXclub

1. Oktober, 12 Uhr: „Fernsehgarten on Tour“ aus Hamburg, Gäste sind noch nicht bekannt

8. Oktober, 11:50 Uhr: „Fernsehgarten on Tour“ aus Hamburg (keine Live-Show), Gäste sind noch nicht bekannt

Horst Lichter übernimmt Fernsehgarten-Sendeplatz

Doch nicht nur Horst Lichter bekommt den Sendeplatz von Andrea Kiewel. Hin und wieder will das ZDF am Sonntagmittag auch Sonder-Programme, wie beispielsweise Sport, senden. In den kalten Monaten überträgt das Zweite unter anderem regelmäßig Wintersport.

„Immer wieder sonntags“ ist bereits in der Winterpause – Wann geht es 2024 los?