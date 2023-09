Die Helene Fischer Show kehrt wieder ins Fernsehen zurück. Nach vierjähriger Pause wird Fans dürfen sich auf Gesang, Tanz, Akrobatik und rührende Duette freuen. Auf DIESE Nachricht haben viele Schlagerfans gewartet:Nach vierjähriger Pause wird Helene Fischer wieder zur besten Sendezeit im Zweiten zu sehen sein.

ZDF gibt Sendetermin bekannt! Helene Fischer Show kommt nach Düsseldorf

Der Sendetermin steht bereits fest. Wie das ZDF der Südwest-Presse verraten hat, findet die Helene Fischer Show am 25. Dezember statt. Auch der Veranstaltungsort ist bekannt: Am 1. und 2. Dezember werden die Shows in der Messehalle in Düsseldorf aufgezeichnet. Die Rheinmetropole ist zum fünften Mal Austragungsort der Helene Fischer Show. Karten sind ab dem 6. September bei Ticketmaster erhältlich.

Helene Fischer Show begeisterte Millionen TV-Zuschauer

Zwischen 2011 und 2019 sorgte die Helene Fischer Show in der ARD und im ZDF für Traumquoten. 2014 haben mehr als 6,5 Millionen Menschen eingeschaltet. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Show 2020 aus. Stattdessen zeigte das ZDF ein Best-of der vergangenen Jahre. 2021 und 2022 wurde ebenfalls keine neue Show produziert.