Die aktuelle ZDF-Fernsehgarten-Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Bis zum 24. September laufen noch vier Shows. Folgt dann die Winterpause? Nein! Zuschauer dürfen sich im Oktober auf zwei besondere Ausgaben freuen.

An diesen zwei Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel den „, der in diesem Jahr aus St. Pauli gesendet wird.

Am 1. Oktober wird die Show live aus den Beachclubsausgestrahlt. Die Show vom 8. Oktober wird dagegen am 29. September aufgezeichnet. Welche Stars in Hamburg mit dabei sein werden, ist derzeit nicht bekannt.