Diesmal hat das ZDF keine Kosten und Mühen gescheut. Zahlreiche Ballermann-Stars wie Lorenz Büffel, Tim Toupet, Markus Becker, DJ Robin & Schürze sowie Olaf der Flipper sind am Sonntag nach Mainz gekommen, um mit den Fans den Mallorca-Fernsehgarten zu feiern.

Der Mallorca-Fernsehgarten hat einen Tiefstwert in dieser Saison erreicht. Wie DWDL.de berichtet, haben lediglichMenschen die Show von Andrea Kiewel geschaut. Ein Quoten-Absturz im Vergleich zu den Vorwochen:

Liegt der Quoten-Absturz an dem mangelnden Interesse am Partyschlager? Wohl kaum!Möglicherweise ist die schwache Quote vom Sonntag auf einezurückzuführen: Statt um 12 Uhr ging der Fernsehgarten erst ab 13:35 Uhr auf Sendung. Der Grund war das WM-Spiel der DFB-Frauen gegen Kolumbien, das ab 11:30 Uhr im Ersten zu sehen war. Die Partie erreichte sage und schreibe 10,36 Millionen Menschen. ARD und ZDF wollten sich aufgrund der Programmüberschneidung scheinbar keine Zuschauer wegnehmen.