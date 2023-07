Frauen-WM: Deutschland gegen Kolumbien sehen 10,36 Millionen Zuschauer

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Neuseeland und Australien hat der ARD eine starke TV-Quote beschert. Trotz der eher ungünstigen Übertragungszeit am Sonntagvormittag hatten nach Angaben der ARD durchschnittlich 10,36 Millionen Menschen die 1:2-Niederlage des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Kolumbien gesehen. Der Marktanteil lag bei 61,6 Prozent. Zum Vergleich: Beim Männer-Länderspiel gegen Kolumbien im Juni hatten 6,35 Millionen Fans bei RTL eingeschaltet.

DFB-Frauen von TV-Quote begeistert: "Ein Statement"

Die starke TV-Quote beim WM-Auftaktsieg gegen Marokko hat die deutschen Fußballerinnen in Australien beeindruckt. 5,61 Millionen Fans hatten den WM-Start am Montag trotz früher Anstoßzeit im ZDF verfolgt (Marktanteil 60,4 Prozent). Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalteams beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), wertete den hohen Wert gleich zu WM-Beginn als "Statement für den Frauenfußball. Es zeigt einfach auch, wie die Zuschauer in Deutschland mitfiebern." Im DFB-Team sei das TV-Interesse im weit entfernten Deutschland "natürlich ein Thema, es wird diskutiert." Die Unterstützung vom anderen Ende der Welt "macht etwas mit einem".

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 finden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

