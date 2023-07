deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft am Sonntag, dem 30.07.2023, bei der auf Kolumbien. Die Kolumbianerinnen hatten kurz vor der Weltmeisterschaft für einen Skandal gesorgt, als Gegner Irland ein Testspiel wegen überharten Einsteigens der kolumbianischen Spielerinnen abgebrochen hatte. Bei der WM gewannen die Südamerikanerinnen im ersten Spiel mit 2:0 gegen Südkorea. Das deutsche Team hat bei seinem Auftaktspiel der Gruppe H Marokko mit 6:0 bezwungen. Im Duell Deutschland gegen Kolumbien geht es wohl schon um den Gruppensieg. Die, bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland . Die Kolumbianerinnen hatten kurz vor der Weltmeisterschaft für einen Skandal gesorgt, als Gegner Irland ein Testspiel wegen überharten Einsteigens der kolumbianischen Spielerinnen abgebrochen hatte. Bei der WM gewannen die Südamerikanerinnen im ersten Spiel mit 2:0 gegen Südkorea. Das deutsche Team hat bei seinem Auftaktspiel der Gruppe H Marokko mit 6:0 bezwungen. Im Duell Deutschland gegen Kolumbien geht es wohl schon um den Gruppensieg.

Alle Informationen zur Übertragung des Frauen-WM-Spiels Deutschland gegen Kolumbien im Free-TV und kostenlosem Stream bekommt ihr hier.

Deutschland gegen Kolumbien – Frauen-WM 2023: Deutsche Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppenphase zwischen Deutschland und Kolumbien findet am Sonntag, dem 30.07.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 11:30 Uhr deutscher Zeit im Sydney Football Stadium. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Deutschland, Kolumbien

: Deutschland, Kolumbien Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 Gruppe : H, 2. Spieltag

: H, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 30.07.2023, 11:30 Uhr MESZ

: 30.07.2023, 11:30 Uhr MESZ Stadion/Spielort: Sydney Football Stadium (Australien)

Klara Bühl freut sich über ihren Treffer gegen Marokko. Ist sie auch gegen Kolumbien erfolgreich?

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wer überträgt Deutschland gegen Kolumbien im Free-TV?

Das Spiel zwischen Deutschland und Kolumbien wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel live und in voller Länge in der ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 09:55 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Moderator Claus Lufen führt mit der Expertin Nia Künzer durch die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel Deutschland gegen Kolumbien von Bernd Schmelzer.

Wo wird Deutschland vs. Kolumbien im Stream übertragen?

Für das Frauen-WM-Spiel Deutschland gegen Kolumbien gibt es einen kostenlosen Stream. Parallel zur Übertragung im Free-TV überträgt die ARD das Spiel live und in voller Länge in der Mediathek des Ersten. Auch auf sportschau.de wird das zweite Spiel der deutschen Mannschaft bei der Frauen-WM im Stream gezeigt. Alle Informationen zur Übertragung:

Deutschland gegen Kolumbien: Die voraussichtliche DFB-Aufstellung

Außenverteidigerin Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg hat sich im Training eine Verstauchung des rechten Kniegelenkes zugezogen, teilte der DFB mit. „Damit fällt sie erst mal auf unbestimmte Zeit aus.“ Mit welcher Aufstellung geht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das mit Spannung erwartete Spiel gegen Kolumbien? S

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland:

Tor : Frohms

: Frohms Abwehr : Huth, Hendrich, Hegering, Hagel

: Huth, Hendrich, Hegering, Hagel Mittelfeld : Oberdorf, Däbritz, Magull

: Oberdorf, Däbritz, Magull Angriff: Brand, Bühl, Popp

Der deutsche Kader bei der Frauen-WM

