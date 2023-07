Das kommt überraschend: Albert Maier, Star der ZDF-Sendung „Bares für Rares“, macht nach zehn Jahren Schluss. In der Folge am Sonntag ist sein Abschied mit einer Best-of-Episode gefeiert worden.

Horst Lichter würdigt Albert Maier: „Ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild“

Der 73-Jährige geht in den verdienten Ruhestand. Als sympathischer Antiquitäten-Händler hat Maier die Fan-Herzen in den vergangenen Jahren im Sturm erobert. Seine Aufgabe in der Show: Die Fundstücke der Kandidaten auf ihren Wert schätzen. Albert Maier sei „nicht nur ein Experte mit Liebe und Leidenschaft, sondern auch ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild“ gewesen, würdigt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter den beliebten Händler.

Albert Maier war zehn Jahre lang bei „Bares für Rares“ im ZDF zu sehen.

© Foto: Kirsten Nijhof / dpa

Horst Lichter kämpft mit den Tränen