„Hart aber fair" gehört seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Immer montags lädt Frank Plasberg verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in sein Studio ein, um mit ihnen über ein aktuelles Thema zu sprechen. Am Montag, 14.11.2022, dürfen sich die Zuschauer ein letztes Mal auf eine Diskussion mit ihm als Moderator freuen, denn Plasberg hört nach fast 22 Jahren auf.

Wie lautet das Thema seiner letzten Sendung ?

? Wer sind die Gäste?

Gibt es die Folge in der Mediathek ?

? Wer ist Plasbergs Nachfolger?

Wir haben euch alle Infos zur letzten „Hart aber fair“-Ausgabe mit Frank Plasberg im Überblick.

Das ist das Thema bei „Hart aber fair“ am 14.11.22

Die letzte Sendung mit Frank Plasberg läuft im Rahmen des Themenabends „Katar“ im Anschluss an die Dokumentation „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“. Darin spricht der Moderator am 14.11.2022 mit seinen Gästen über das Thema: „Ab in die Wüste – wer freut sich auf die WM in Katar?“

Eine Fußball-WM im Winter. In der Wüste. Und in einem Land ohne jede Fußball-Tradition, das die Menschenrechte missachtet. Können sich Fans unter diesen Umständen überhaupt darauf freuen? Ist das Turnier in Katar der letzte Beweis für den Ausverkauf des Fußballs? Oder siegt letztendlich doch die große Leidenschaft für das Spiel? Darüber diskutieren die Gäste im Anschluss an die Dokumentation zum Thema.

Das sind die Gäste bei „Hart aber fair“ am 14.11.22

Wenn Frank Plasberg am 14.11.2022 ein letztes Mal zur Diskussion bei „Hart aber fair“ bittet, werden fünf Gäste im Studio sein.

Nancy Faeser (Bundesinnenministerin)

Thomas Hitzlsperger (ehem. Nationalspieler und Presenter der Doku)

(ehem. Nationalspieler und Presenter der Doku) Tugba Tekkal (Ex-Bundesligaspielerin, Podcast „Ausverkauft“ zu Katar)

(Ex-Bundesligaspielerin, Podcast „Ausverkauft“ zu Katar) Willi Lemke (ehem. Manager SV Werder Bremen und ehem. UN-Sonderbotschafter Sport)

(ehem. Manager SV Werder Bremen und ehem. UN-Sonderbotschafter Sport) Steffen Simon (DFB-Mediendirektor)

Nach seiner Doku „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“ ist der ehemalige Nationalspieler bei „Hart aber fair“ und diskutiert mit den weiteren Gästen über die anstehende WM.

Das Gästebuch zu „Hart aber fair“ am 14.11.22

Die Zuschauer von „Hart aber fair“ können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

Der Faktencheck zu „Hart aber fair“ am 14.11.22

In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher checkt „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders.Somit folgt der Faktencheck für die Sendung am 14.11.2022 am Dienstag, 15.11.2022.

Die Sendetermine und Sendezeit der letzten Sendung mit Frank Plasberg

Die letzte Folge von „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg läuft am 14. November 2022 um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend noch mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

14.11.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

15.11.2022 um 02:00 Uhr auf Das Erste

15.11.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

16.11.2022 um 01:30 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung der letzten Sendung mit Frank Plasberg im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die Ausgabe dort auch imansehen.

Louis Klamroth ist Plasbergs Nachfolger bei „Hart aber fair“

Nachfolger von Frank Plasberg angekündigt: Bereits im August hatte die ARD denangekündigt: Louis Klamroth wird neuer Moderator der Talkshow „Hart aber fair“. Dazu sagt der 33-Jährige: „‚Hart aber fair‘ ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen.“ Er sei überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar sei.

Für Plasberg ist sein Nachfolger ein Volltreffer: „Welch ein Glück für die Sendung, dass ein Kollege wie Louis Klamroth im Januar übernimmt. Ich bin jedenfalls montagabends weiter begeistert dabei – als Zuschauer.“

Wann geht „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth weiter?

eine verfrühte Winterpause. Für das restliche Jahr sind montags keine neuen Ausgaben geplant. Erst Anfang 2023 geht es weiter: Fans des Polit-Talks müssen stark sein: Denn mit der letzten Plasberg-Folge am 14.11.2022 geht „Hart aber fair“ in. Für das restliche Jahr sind montags. Erst Anfang 2023 geht es weiter: Am Montag, 09.01.2023, gibt Louis Klamroth sein Debüt als „Hart aber fair“-Moderator.

„Hart aber fair“: Frank Plasberg im Porträt

Bereits seit 2001 moderierte Frank Plasberg das Polit-Talk-Format „Hart aber fair“, das zunächst im WDR ausgestrahlt wurde. Seit 2007 war der Journalist mit der Live-Sendung im Ersten zu sehen. Nach fast 22 Jahren hört Plasberg auf. „Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, erklärte der Moderator seine Entscheidung. Ausführliche Infos zu Frank Plasberg findet ihr in seinem Porträt.

„Hart aber fair“: Das ist Brigitte Büscher

Sie ist die „Zuschaueranwältin“ bei „Hart aber fair“ und wird es auch bleiben: Brigitte Büscher ist in dem Format für die Nachrichten der Zuschauer zuständig. Egal ob per Mail, Social Media oder Telefon – sie gibt einen Überblick über deren Meinungen und konfrontiert die Gäste im Studio mit deren Ansichten.