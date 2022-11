Louis Klamroth ist ein deutscher Fernsehmoderator und Schauspieler, der seit zahlreichen Jahren nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken ist. Er ist als „Deutschlands jüngster Polit-Talker“ bekannt und hat mit seinen gerade mal 33 Jahren bereits den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Ab Januar 2023 wird er nun als neuer Moderator der wöchentlichen Talkshow „Hart aber fair“ in die Fußstapfen von Frank Plasberg treten.

Alter, Instagram und Co. – wir stellen euch den Journalisten und Fernsehmoderator im Porträt vor.

Louis Klamroth hat sich in der vergangenen Jahren einen echten Namen in der Medienlandschaft gemacht und gezeigt, dass er vielseitig talentiert ist. Für seine Moderation derbei n-tv erhielt er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis). In der Sendung bat er unter anderem schon Annalena Baerbock und Christian Lindner zum verbalen Schlagabtausch. Viel Aufmerksamkeit erhielt er auch mit der. Für diese stand er 2021 vor der Kamera. Mit Olaf Scholz führte er in einem „ProSieben Spezial Live“ ein großes Interview zusammen mit Linda Zervakis . 2019 gründete er die. Mit deren Team produzierte und moderierte er für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidaten. Als Reporter beleuchtete Louis Klamroth gemeinsam mit Autorin Julia Friedrichs in der „ZDFzeit“-Dokudie Ursachen und Folgen einer wachsenden Vermögenskluft.