Laura (Chryssanthi Kavazi) ist wieder in Berlin und fürchtet um ihr Leben. Der Grund: Sie wird von skrupellosen Aktien-Betrügern gejagt. Warum sie hinter Laura her sind, erfahrt ihr hier.

Weil sie sich vor Zoes Rache fürchten, verlassen John und Laura Berlin. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen:Schaffen es Laura und John rechtzeitig zu flüchten? Nein! Sie machen einen Rückzieher!, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Ein schwerer Fehler, den Laura und John noch bereuen könnten. Zoe hat nun leichtes Spiel, sie in Berlin ausfindig zu machen und zu töten.